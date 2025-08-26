मनोरंजन

Manish Malhotra Debut Film: मनीष मल्होत्रा की 'गुस्ताख इश्क' के टीजर ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम, फराह खान ने की तारीफ

Aug 26, 2025, 09:30 AM
मुंबई: डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अब फिल्म गुस्ताख इश्क के साथ निर्माता के तौर पर सिनेमा में दस्तक दे रहे हैं। फिल्ममेकर फराह खान ने इसका टीजर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तारीफ की है।

फराह खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का टीजर पोस्ट किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मनीष मल्होत्रा को बहुत-बहुत बधाई हो। मुझे कोई शक नहीं कि आप एक बेहतरीन प्रोड्यूसर और क्रिएटर भी बनेंगे।"

पुरानी दिल्ली की गलियों और पंजाब के पुराने कोठियों की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें जुनून और अनकही चाहत की गहराई है। टीजर में बैकग्राउंड में कुछ लाइनें चलती हैं, 'उदासी में हंसते हैं, खुश हों तो रोते हैं...ये मुसाफिर मोहब्बत के, बड़े अजीब होते हैं।'

रोमांटिक फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का टीजर रिलीज होते ही यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और फैंस इसको देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

बता दें कि मनीष ने अपने भाई दिनेश मल्होत्रा के साथ मिलकर यह फिल्म बनाई है; यह फिल्म उनके सिनेमाई सपनों का पहला कदम है। फिल्म में विभु पुरी ने बतौर निर्देशक काम किया है, जो अपनी फिल्म 'हवाईजादा' के लिए जाने जाते हैं।

इसकी सिनेमैटोग्राफी मनुष नंदन ने की है और साउंड डिजाइन रेसुल पूकुट्टी ने किया है। यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि क्लासिक और आधुनिक सिनेमा का संगम भी है।

फिल्म में फातिमा सना शेख अभिनेता विजय वर्मा के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। वहीं, इसमें दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और प्रतिभाशाली कलाकार शारिब हाशमी लीड रोल में हैं। संगीत के लिए मशहूर जोड़ी गुलजार और विशाल भारद्वाज एक बार फिर साथ आए हैं। ये दोनों पहले भी कई यादगार गाने बना चुके हैं।

फिल्म की शूटिंग 9 जनवरी 2025 से शुरू हुई और इसे नवंबर 2025 में थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा।

 

 

