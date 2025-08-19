मनोरंजन

Manika Vishwakarma Miss Universe India: राजस्थान की मानिका विश्वकर्मा ने जीता 'मिस यूनिवर्स इंडिया 2025' का ताज, थाईलैंड में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

मानिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
Aug 19, 2025, 06:58 AM
जयपुर: राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली मानिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब वे 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन सोमवार रात जयपुर में हुआ था, जहां पूरे देश से आई 48 प्रतिभागियों ने इस खिताब के लिए मुकाबला किया था। मुकाबले में एक से एक प्रतियोगी शामिल हुए, लेकिन इसमें राजस्थान की बेटी मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनीं। उन्होंने अपनी शालीनता, आत्मविश्वास और खूबसूरती से बाकी सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया। वहीं, तान्या शर्मा फर्स्ट रनर-अप रहीं।

बता दें, यह शानदार इवेंट जयपुर के सीतापुरा में हुआ था, जहां हजारों लोग उपस्थित थे।

इस आयोजन को निखिल आनंद, अभिनेत्री और मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 उर्वशी रौतेला और फिल्म निर्माता फरहाद सामजी ने जज किया था। वहीं, निखिल ने बताया कि जयपुर में ये इवेंट इसलिए बनाया गया है ताकि इस आयोजन के जरिए शहर की समृद्ध कला और संस्कृति को दिखाया जा सके।

ये शाम सिर्फ प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रही, बल्कि मनोरंजन से भी भरपूर थी। प्रतियोगियों ने मंच पर कई सुपरहिट गानों जैसे 'धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना', 'राहों में उनसे मुलाकात हो गई', और 'तुझे देखा तो ये जाना सनम' पर शानदार प्रस्तुति दी थी।

जब 'सैयारा' और 'दमादम मस्त कलंदर' जैसे गाने बजे, तो पूरा माहौल झूम उठा और लोग गानों पर झूमने लगे।

इस बार की प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली जैसे कई राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था।

सभी ने अपनी अनूठी प्रतिभा दिखाई, लेकिन मानिका की शालीनता और बुद्धिमानी ने जजों का दिल जीत लिया। अब मनिका उन भारतीय सुंदरियों की सूची में शामिल हो गई हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने जा रही हैं। वहीं, पूरे देश को उम्मीद है कि वे थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का परचम लहराएंगी।

 

 

