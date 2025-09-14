मनोरंजन

Maniesh Paul Viral Reel : 'आ रहा हूं तेरे घर'... नेहा धूपिया के कमेंट पर मनीष पॉल का रिप्लाई फैंस को आया पसंद

मनीष पॉल-नेहा धूपिया का मजेदार कमेंट वायरल, फैंस में उत्सुकता बढ़ी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 14, 2025, 11:25 AM
'आ रहा हूं तेरे घर'... नेहा धूपिया के कमेंट पर मनीष पॉल का रिप्लाई फैंस को आया पसंद

मुंबई: जाने-माने अभिनेता मनीष पॉल और एक्ट्रेस नेहा धूपिया के बीच एक कॉमिक कमेंट ने सोशल मीडिया पर उनके फैंस का ध्यान खींचा है। दरअसल, मनीष पॉल के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नेहा ने जवाब दिया। इस जवाब पर मनीष का 'आ रहा हूं तेरे घर' कमेंट से उनके प्रशंसकों की उत्सुकता बढ़ गई है।

रविवार को मनीष पॉल ने अपनी आने वाली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के गाने 'बिजुरिया' पर एक मजेदार डांस रील इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। इस वीडियो में मनीष पॉल ब्लैक पायजामा, ब्लैक कैप और ग्रीन शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं, जो उन्हें काफी कूल और स्टाइलिश लुक दे रहा है।

इस वीडियो में उनके साथ बॉलीवुड अभिनेता अंगद बेदी भी हैं, जो स्ट्रिप शर्ट और ग्रे पैंट में दिख रहे हैं। दोनों ने इस गाने के हुक स्टेप्स किए। वीडियो में मनीष और अंगद की केमिस्ट्री और एनर्जी इतनी जबरदस्त है कि यह देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। फैंस इसे बार-बार देख रहे हैं।

इस वीडियो के साथ मनीष पॉल ने एक मजेदार कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने अंगद बेदी को प्यार भरे शब्दों से संबोधित किया। उन्होंने लिखा, ''ओह… बेदी साहब ने मजा दिला दिया... लव यू ब्रदर अंगद।'

इस पोस्ट पर अंगद की पत्नी और एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने कमेंट में 'गट्स' लिखा, उनके कमेंट का रिप्लाई देते हुए मनीष ने लिखा, "अगली रील तुम्हारे साथ बनाऊंगा। आ रहा हूं मैं तेरे घर।" इसके बाद मनीष और नेहा के वीडियो को लेकर उनके फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है।'

इस बीच वरुण धवन ने भी मनीष पॉल के डांस पर मजेदार कमेंट किया। वरुण धवन ने लिखा, ''बेचारे को कितना फोर्स किया है।'' उनके कमेंट के रिप्लाई में मनीष ने लिखा, ''सही कहा... पर तुम मुझे तो जानते हो... गाना तो हिट है।''

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म का लेखन और निर्देशन शशांक खेतान ने किया है। इस फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और मेंटर डिसाइपल फिल्म ने मिलकर किया है।

यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

