'Mandar Chandwadkar News: तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के भिड़े ने 'रो-रो फेरी' सर्विस का लिया आनंद, बताई खासियत

मुंबई: सब टीवी का फेमस टीवी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' कई सालों से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। इसकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। इसमें आत्माराम तुकाराम भिड़े का रोल एक्टर मंदार चंदवादकर ने निभाया है।

उनके किरदार को भी लोग काफी पसंद करते हैं। मंदार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि पहली बार उन्होंने मुंबई जाने के लिए रो-रो फेरी का इस्तेमाल किया। इसमें उन्हें बहुत ही आनंद आया।

अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए मंदार ने कहा, "गूगल मैप्स ने ही मुझे वहां पहुंचाया। पहले मुझे लगा था कि यह कोई सामान्य सड़क मार्ग होगा, लेकिन जब मैंने देखा कि सड़क मार्ग फेरी सर्विस से जुड़ा है तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया।"

उन्होंने इस सर्विस के बारे में विस्तार से लोगों को बताया और कहा, "रो-रो फेरी न सिर्फ यात्रियों को ले जाती है, बल्कि लगभग 8-9 कारों और 10-12 बाइकों को भी ले जाने की अनुमति देती है।"

इसमें उन्होंने कुछ लोगों से भी फैंस को मिलवाया है। यह वीडियो खासतौर पर उन्होंने शूटिंग करने वाले साथियों के लिए बनाया है। इसमें उन्होंने जानकारी दी कि वसई से फेरी के जरिये भी मुंबई पहुंचा जा सकता है।

मंदार 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के अहम किरदार हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि क्यों 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' इतने साल से लोगों का पसंदीदा शो बना हुआ है। उन्होंने कहा, "इतने साल में, कई लोग आए और गए, लेकिन इस शो ने हमेशा अपनी जगह बनाए रखी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हमारे निर्माता, असित कुमार मोदी हैं। वह आज भी हर दिन लेखकों के साथ बैठते हैं और हर कहानी और हर किरदार पर बारीकी से काम करते हैं। शो के कई एपिसोड पर लोग जमकर रील और मीम्स भी बनाते रहते हैं। यह भी इसकी एक क्वालिटी है, जो इसे दूसरे शो से अलग खड़ा करता है।"