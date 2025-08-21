मनोरंजन

Mandala Murders Web Series: वाणी कपूर ने मंडाला मर्डर्स में अभिनय से जीता दिल, कहा- स्थानीय कहानियों का होता है वैश्विक असर

वाणी कपूर की ‘मंडाला मर्डर्स’ ने वैश्विक स्तर पर बनाया ट्रेंड
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 21, 2025, 12:11 PM
वाणी कपूर ने मंडाला मर्डर्स में अभिनय से जीता दिल, कहा- स्थानीय कहानियों का होता है वैश्विक असर

मुंबई: अभिनेत्री वाणी कपूर को वेब सीरीज मंडाला मर्डर्स के लिए खूब सराहना मिल रही है। अभिनेत्री का कहना है कि कहानियां जितनी स्थानीय और जमीन से जुड़ी होंगी, उतना ही वैश्विक स्तर पर उनका प्रभाव देखने को मिलेगा।

अभिनेत्री ने कहा, "तीन हफ्तों तक यह सीरीज वैश्विक स्तर पर ट्रेंड करती रही, जो मेरे लिए अविश्वसनीय था। मुझे दर्शकों से इतने प्यार और समर्थन की उम्मीद नहीं थी। यह मेरा स्ट्रीमिंग डेब्यू है और मेरे लिए यह पल बहुत खास है, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी।"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने मंडाला मर्डर्स में बहुत मेहनत और दिल से काम किया है। इसे भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों से इतना प्यार मिलना हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। भारत अपनी पौराणिक कहानियों के लिए जाना जाता है और मुझे लगता है कि इसी वजह से हमारी कहानियां न सिर्फ यहां के लोगों को बल्कि दुनिया भर के उन दर्शकों को भी छू जाती हैं जो हमारी संस्कृति और पहचान के बारे में जानना चाहते हैं।"

इस शो की कहानी दो जांच अधिकारियों के इर्द-गिर्द घूमती है। वे एक मिशन पर निकलते हैं ताकि लगातार हो रही रहस्यमयी हत्याओं के पीछे का सच पता लगा सकें। जांच करते हुए, उन्हें ऐसे भयानक और डरावने राज मिलते हैं, जो इतिहास से जुड़े होते हैं।

बता दें, 'मंडाला मर्डर्स' एक पौराणिक-क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसमें वाणी कपूर के साथ वैभव राज गुप्ता, सुरवीन चावला, श्रिया पिलगांवकर, सिद्धांत कपूर, राहुल बग्गा, रघुबीर यादव और मोनिका चौधरी जैसे कई जाने-माने कलाकार शामिल हैं।

'मंडाला मर्डर्स' का निर्देशन गोपी पुथरन ने किया है, जिसमें मनन रावत सह-निर्देशक हैं। यह सीरीज यशराज फिल्म्स एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स की दूसरी सीरीज है, पहली 'द रेलवे मैन' थी, जो कि काफी सफल रही थी। 'मंडाला मर्डर्स' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।

-

Mythological ThrillerIndian web seriesNetflix IndiaMandala MurdersVaani KapoorYRF EntertainmentGlobal Streaming Success

Related posts

Loading...

More from author

Loading...