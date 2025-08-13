मनोरंजन

Mandala Murders Netflix Series: 'मंडला मर्डर्स' के डायरेक्टर गोपी पुथरन ने सीरीज को लेकर दी खास जानकारी

'मंडला मर्डर्स' भारतीय मिथकों से जुड़ाव के कारण हिट: गोपी पुथरन
Aug 13, 2025, 07:58 AM
'मंडला मर्डर्स' के डायरेक्टर गोपी पुथरन ने सीरीज को लेकर दी खास जानकारी

मुंबई: गोपी पुथरन की वेब सीरीज 'मंडला मर्डर्स' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। यह दर्शकों के बीच काफी चर्चित वेब सीरीज है। इसके डायरेक्टर गोपी पुथरन ने कहा कि कंटेंट का लोगों से जुड़ा होना बहुत जरूरी है, तभी ये उन्हें पसंद आएगा।

'मंडला मर्डर्स' को रिलीज हुए तीन हफ्ते हो गए हैं, और ये नेटफ्लिक्स पर भारत में सबसे ज्यादा देखी जानी वाले सीरीज में टॉप पर बनी हुई है।

गोपी ने कहा, "भारत एक ऐसा देश है, जो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा और गर्वित है। मिथक हमारे डीएनए में गहराई से समाए हुए हैं क्योंकि ये कहानियां हमारे बुजुर्गों द्वारा पीढ़ियों से हमें सुनाई जाती रही हैं। यही वजह है कि हम इस तरह के कंटेंट से तुरंत जुड़ जाते हैं।"

उनके मुताबिक, "यह देखना वाकई उत्साहजनक है कि 'मंडला मर्डर्स' इसी वजह से लोगों के मन से जुड़ गया है। नेटफ्लिक्स, जिसकी देश भर में अविश्वसनीय पहुंच है। इस साझेदारी ने 'मंडला मर्डर्स' को उन लोगों के लिए एक गिफ्ट बना दिया है, जो भारत के मिथकों और रहस्यों से भरपूर कंटेंट देखना चाहते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल ऑडियंस जो भारत की पौराणिक पहचान के बारे में जानने को उत्सुक है, वो इसे खूब देख रहे हैं।

'मंडला मर्डर्स' वाईआरएफ एंटरटेनमेंट ने बनाया है। इस शो में वाणी कपूर, वैभव राज गुप्ता, सुरवीन चावला, श्रिया पिलगांवकर, सिद्धांत कपूर, राहुल बग्गा, रघुबीर यादव और मोनिका चौधरी जैसे कई जाने-माने कलाकार शामिल हैं।

इस शो की कहानी दो जांच अधिकारियों के इर्द-गिर्द घूमती है। वे एक मिशन पर निकलते हैं ताकि लगातार हो रही रहस्यमयी हत्याओं के पीछे का सच पता लगा सकें। जांच करते हुए, उन्हें ऐसे भयानक और डरावने राज मिलते हैं, जो इतिहास से जुड़े होते हैं।

 

 

