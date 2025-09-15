मनोरंजन

मानव कौल और मोहम्मद जीशान अय्यूब लेकर आ रहे हैं 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' की कहानी, जल्द होगी रिलीज

Sep 15, 2025, 02:57 AM

मुंबई, 14 सितंबर (आईएएनएस)। ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव अपने आगामी ड्रामा ‘रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब’ के रूप में एक और रोमांचक कहानी पेश करने के लिए तैयार है। यह एक फुटबॉल क्लब के बनने की कहानी है, जिसे मानव कौल और जीशान अय्यूब लेकर आ रहे हैं।

इसका एक प्रीव्यू टीजर रविवार को जारी कर दिया गया है। इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "यह कहानी है नए लोगों की, अजनबियों की और संघर्षों की। लेकिन सबसे अहम, यह है मोहब्बत की कहानी-खेल के लिए, कश्मीर के लिए और अनगिनत संभावनाओं के लिए। सच्ची घटनाओं से प्रेरित ‘रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब’ जल्द ही सोनी लिव पर आने वाली है।"

इसके प्रीव्यू में दिखाया गया है कि कैसे कश्मीर के इस फुटबॉल क्लब को स्थापित करने के लिए दोनों लोगों ने जी-जान लगा दी। वीडियो में उस साहस, दोस्ती और अटूट विश्वास को दर्शाया गया है जिसने जमीन से एक टीम का निर्माण किया।

इसकी शुरुआत जीशान की एक सरकारी अधिकारी से कश्मीर को लेकर बहस से होती है। जैसे ही उसे एक नए फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है जिसमें देश भर की टीमें भाग ले रही हैं, वह अपनी टीम को कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल करने के मिशन पर निकल पड़ता है।

सच्ची घटनाओं पर आधारित यह शो दो ऐसे लोगों की प्रेरणादायक कहानी पेश करेगा जिन्होंने कश्मीर का पहला पेशेवर फुटबॉल क्लब बनाकर और भारत की शीर्ष फुटबॉल लीग में अपनी जगह बनाकर एक सपने को हकीकत में बदल दिया।

जया एंटरटेनमेंट और ओशुन एंटरटेनमेंट ने इसे मिलकर बनाया है। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को महेश मथाई और राजेश मापुस्कर ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज में मोहम्मद जीशान अय्यूब, मानव कौल और अभिशांत राणा जैसे कलाकार दिखाई देंगे।

फिलहाल इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।

बता दें कि रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में स्थित एक भारतीय प्रोफेशनल फुटबॉल टीम है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। यह क्लब वर्तमान में इंडियन सुपर लीग में भी हिस्सा लेता है।

--आईएएनएस

जेपी/डीएससी

