मनोरंजन

मनीष पॉल और गजराज राव का फनी डांस वीडियो

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 27, 2025, 09:44 AM

मुंबई, 26 सितंबर (आईएएनएस)। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिलीज से पहले ही धूम मचा रही है। वहीं, इसके गाने फिल्म की रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसी बीच अभिनेता मनीष पॉल ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार फनी वीडियो पोस्ट किया।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए मजेदार वीडियो में मनीष पॉल गजराज राव के साथ 'बिजुरिया' गाने के हुक स्टेप करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो की शुरुआत पूरे जोश के साथ होती है, जहां मनीष पूरे उत्साह के साथ डांस करते हैं। वहीं, पास की कुर्सी पर बैठे गजराज भी उनका साथ देते हुए वैसा ही स्टेप ट्राई करते हैं। मनीष तारीफ करते हुए कहते हैं, "क्या बात है सर, कमाल का डांस कर रहे हैं।" इसका जवाब देते हुए गजराज बोलते हैं, "अरे समोसे खा लिए हैं, एसिडिटी हो रही है। कुछ लेकर आओ!"

क्लिप का क्लाइमेक्स तो और भी दिलचस्प है। डांस सेशन खत्म होते ही दोनों सितारे प्रमोशन मोड में आ जाते हैं। जहां गजराज राव प्रशंसकों से अपील करते हैं कि "मनीष की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' थिएटर में जरूर देखें," वहीं, मनीष भी गजराज की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का गुणगान गाते हैं।

मनीष ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "लो जी... 'जॉली एलएलबी 3' के खैतान साहब अब 'बिजुरिया' पर थिरकने आ गए हैं। गजराज राव, आपको ढेर सारा प्यार और मैं कहूंगा कि आप इस फिल्म में कमाल के लग रहे हैं। दोनों फिल्में जरूर सिनेमाघरों में जाकर देखना दोस्तों...।"

यह पोस्ट महज कुछ घंटों में लाखों व्यूज और लाइक्स बटोर चुकी है। फैंस कमेंट्स में लिख रहे हैं, "भाई, ये तो डबल धमाका है" और "एसिडिटी वाला डायलॉग साल का बेस्ट।"

सॉन्ग 'बिजुरिया' अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का है। सोनू निगम और असीस कौर की आवाज में इस गाने का म्यूजिक तनिष्क बागची और रवि पवार ने मिलकर तैयार किया। वहीं, इसके बोल भी सोनू निगम और तनिष्क बागची ने लिखे हैं।

फिल्म के रिलीज होने से पहले ही गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। कई सेलेब्स और इंफ्लूएंसर इस गाने पर रील्स बनाकर ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जाह्नवी, ईशान, विशाल, मनीष पॉल और अंगद नेगी समेत कई सेलेब्स ने इसमें वीडियो बनाए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि 'बिजुरिया' पहली बार 1999 में रिलीज हुआ था। यह सोनू निगम के एल्बम 'मौसम' का सुपरहिट ट्रैक था, जिसे सोनू ने खुद गाया और लिखा था। इसका म्यूजिक रवि पवार ने कंपोज किया था।

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म का लेखन और निर्देशन शशांक खेतान ने किया है। वहीं, इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस कर रहा है। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

