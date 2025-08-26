मनोरंजन

मनीष मल्होत्रा का 'गुस्ताख इश्क' के साथ प्रोडक्शन डेब्यू, टीजर रिलीज

Aug 26, 2025

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अब पहली फिल्म 'गुस्ताख इश्क' के साथ निर्माता के तौर पर डेब्यू करने जा रहे हैं। मेकर्स ने सोमवार को इसका टीजर रिलीज कर दिया।

मनीष मल्होत्रा की स्टेज5 प्रोडक्शन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का टीजर जारी किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "फिल्म 'गुस्ताख इश्क' - पहले जैसी। इसका निर्देशन विभु पुरी ने किया है। इसे मनीष मल्होत्रा और दिनेश मल्होत्रा ने मिलकर बनाया है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और शारिब हाशमी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी गुलजार ने लिखी है और संगीत विशाल भारद्वाज ने बनाया है। टीजर अब रिलीज हो चुका है। यह फिल्म नवंबर 2025 में सिनेमाघरों में आएगी।"

पुरानी दिल्ली की गलियों और पंजाब के पुराने कोठियों की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें जुनून और अनकही चाहत की गहराई है।

मनीष मल्होत्रा ने फिल्म निर्माण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "बचपन में सिनेमा ने मेरी कल्पना को आकार दिया। रंग, कपड़े, संगीत और जीवनशैली ने मुझे डिजाइनर बनने की प्रेरणा दी। स्टेज5 प्रोडक्शन के साथ, मैं उस सिनेमा को कुछ लौटाना चाहता हूं, जिसने मुझे सब कुछ दिया। यह मेरे लिए नई कहानियों और अनूठे जॉनर के साथ एक नया सफर है।"

बता दें कि मनीष ने अपने भाई दिनेश मल्होत्रा के साथ मिलकर यह फिल्म बनाई है, यह फिल्म उनके सिनेमाई सपनों का पहला कदम है। ‘गुस्ताख इश्क’ दर्शकों को पुरानी कहानियों की गर्मजोशी और नए सिनेमा के रंग में ले जाएगी। यह फिल्म न केवल मनीष की रचनात्मकता को दर्शाती है, बल्कि भारतीय सिनेमा के भविष्य की एक झलक भी है।

इसकी सिनेमैटोग्राफी मनुष नंदन ने की है और साउंड डिजाइन रेसुल पूकुट्टी ने किया है। यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि क्लासिक और आधुनिक सिनेमा का संगम भी है।

