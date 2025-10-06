मनीष मल्होत्रा की 'गुस्ताख इश्क' का नया गाना 'आप इस धूप में' मंगलवार को होगी रिलीज

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की प्रोडक्शन डेब्यू फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का नया गाना 'आप इस धूप में' जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाला है। फिल्म के निर्माताओं ने सोमवार को इस गाने की रिलीज डेट की घोषणा कर दी।

गाना मंगलवार को रिलीज होगा। फिल्म 'गुस्ताख इश्क' 21 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

निर्माताओं ने फैंस का उत्साह बनाए रखने के लिए पहले गाने की झलक शेयर की थी। अब इंस्टाग्राम पर गाने के मोशन वीडियो के साथ रिलीज डेट भी शेयर की, जिसके साथ एक आकर्षक कैप्शन भी दिया गया।

कैप्शन में लिखा गया, "गुलजार साहब के जादुई शब्द, विशाल भारद्वाज की मधुर धुन और अरिजीत सिंह की सुरीली आवाज में प्यार का जादू बिखरेगा। बस एक दिन का इंतजार। 'आप इस धूप में' गाना मंगलवार को रिलीज होगा।"

'गुस्ताख इश्क' को लेकर दर्शकों में पहले से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएगी, जिसे देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर और प्रोमो पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं।

गाने के मोशन वीडियो में दिखाई गई रोमांटिक झलकियां दर्शकों को लुभा रही हैं, जिसे देख फैंस और इंडस्ट्री के कई लोग कमेंट कर रहे हैं।

अभिनेत्री उर्मिला मांतोडकर ने कमेंट सेक्शन पर बस दो हार्ट इमोजी शेयर किए। वहीं, मनीष मल्होत्रा के भाई दिनेश मल्होत्रा और रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा साहनी ने भी हार्ट इमोजी के साथ कमेंट किया।

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' एक रोमांटिक ड्रामा है, जो प्यार, जुनून और भावनाओं की कहानी पेश करता है। यह फिल्म दर्शकों को एक नई प्रेम कहानी का अनुभव कराने के लिए तैयार है।

