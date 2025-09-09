मनीषा कोइराला ने दादाजी बी.पी. कोइराला की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, लोकतंत्र पर दिया जोरदार संदेश

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने मंगलवार को अपने दादाजी जी बी.पी. कोइराला की जयंती के मौके पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जो कि नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री भी थे।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर दादाजी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की, और उनके लेखन और लोकतंत्र के प्रति समर्पण को याद किया।

मनीषा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "बी.पी. कोइराला की जयंती पर उन्हें याद कर रही हूं। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री और एक लेखक जिन्होंने प्रेम, संघर्ष और दृढ़ता को अपनी लेखनी में उतारा। आज जब छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके शब्द आज भी प्रासंगिक लगते हैं। 'लोकतंत्र अविभाज्य है; अगर आप घर में लोकतंत्र चाहते हैं, तो आपको इसके लिए हर संघर्ष को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।'"

बता दें कि पॉपुलर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला नेपाल से ताल्लुक रखती हैं। 16 अगस्त 1970 को मनीषा का जन्म नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। वो एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादाजी विशेश्वर प्रसाद नेपाल के प्रधानमंत्री और पिता कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। साथ ही, नेपाली कांग्रेस, एक समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी, का नेतृत्व किया था।

इससे पहले अभिनेत्री ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से खून से सने एक जूते की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके कैप्शन में उन्होंने नेपाली में लिखा था, "आज नेपाल के लिए एक ब्लैक डे है, जब जनता की आवाज, करप्शन के खिलाफ नाराजगी और न्याय की मांग का जवाब गोलियों से मिल रहा है।''

दरअसल, नेपाल सरकार ने हाल ही में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने की घोषणा की। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर जेनरेशन जेड (जेन-जैड) थे, क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर इसी एज ग्रुप के थे।

प्रदर्शन में शामिल छात्र-छात्राएं स्कूल और कॉलेज की ड्रेस पहनकर सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर उन्होंने खुद बैनर और पोस्टर बनाए, नारे लगाए और बिना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव के विरोध जताया।

विरोध बढ़ने के बाद पहले आंसू गैस छोड़ी गई, जिसके बाद इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई और कई घायल भी हो गए हैं।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी