मानसिक शांति के लिए फायदेमंद रोजमेरी, तनाव कम कर देती है बेहतर नींद

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी नींद लेना बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। देर रात तक मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल, काम का दबाव, तनाव और चिंता जैसी समस्याएं धीरे-धीरे लोगों की नींद को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में अब कुछ प्राकृतिक उपायों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन्हीं उपायों में एक नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है रोजमेरी... यह मानसिक शांति, तनाव कम करने और नींद बेहतर बनाने में मदद करती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, रोजमेरी में कई ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जो दिमाग और शरीर पर सकारात्मक असर डाल सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से रोस्मेरिनिक एसिड, सिनेओल, कैम्फर और एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं। ये तत्व शरीर में सूजन कम करने, दिमाग को आराम देने और तनाव घटाने में मदद करते हैं।

रोजमेरी की खुशबू को लेकर कई रिसर्च किए गए हैं। रिसर्च में पाया गया है कि इसकी खुशबू तनाव हार्मोन को कम करने में मदद करती है। जब कोई व्यक्ति सोने से पहले कमरे में रोजमेरी ऑयल की हल्की खुशबू लेता है, तो दिमाग को आराम का संकेत मिलने लगता है। इससे बेचैनी कम होती है और नींद आने में आसानी होती है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि रोजमेरी की सुगंध मानसिक थकान को कम करके मन को स्थिर बनाने में मदद करती है।

रोजमेरी की चाय भी सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इसे बनाने के लिए पानी में थोड़ी मात्रा में रोजमेरी डाले। इस चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को अंदर से शांत करने में मदद करते हैं। साथ ही यह पाचन सुधारने और शरीर में जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी सहायक मानी जाती है। रात में हल्की गर्म रोजमेरी चाय पीने से शरीर रिलैक्स महसूस करता है, जिससे गहरी नींद आने की संभावना बढ़ जाती है।

नहाने के दौरान रोजमेरी ऑयल का इस्तेमाल भी मानसिक आराम देने में मदद करता है। गर्म पानी में इसकी कुछ बूंदें मिलाने से शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है। दिनभर की थकान और तनाव धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसकी खुशबू सांसों के जरिए दिमाग तक पहुंचती है और मन को शांत करने का काम करती है। यही कारण है कि अरोमा थेरेपी के जरिए उपचार में रोजमेरी का इस्तेमाल काफी लोकप्रिय है।

--आईएएनएस

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