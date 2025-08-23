मनोरंजन

मनोरंजन से भरपूर है रानी चटर्जी की 'सास-बहू चली स्वर्ग लोक', आज हो रहा है टीवी प्रीमियर

Aug 23, 2025

मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित अदाकारा रानी चटर्जी की फिल्म 'सास-बहू चली स्वर्ग लोक' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर शनिवार को होगा, जिसकी जानकारी अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "आज शाम 6:30 बजे बी4यू टीवी पर मेरी फिल्म 'सास-बहू चली स्वर्ग लोक' देखना न भूलें।"

क्लिप में अभिनेत्री कहती नजर आ रही है, "हैलो फ्रेंड्स, आज बहुत खास दिन है, क्योंकि मेरी फिल्म 'सास-बहू चली स्वर्ग लोक' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होगा। वह भी सिर्फ भोजपुरी बी4यू पर और जो आज फिल्म नहीं देख पाएं, वे रविवार को सुबह 9:45 पर देख सकते हैं। वैसे देखना न भूलें। फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है। मैंने और पूरी टीम ने इस पर बहुत मेहनत की है। फिल्म जरूर देखें और फीडबैक देना न भूलें।"

अभिनेत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस से जुड़े रहने के लिए अक्सर पोस्ट करती रहती हैं। इससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म की झलक पोस्ट कर जानकारी दी थी कि उनकी फिल्म 'सास-बहू चली स्वर्ग लोक' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है।

अभिनेत्री वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा था, "वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर में देखिये भोजपुरी फिल्म 'सास-बहू चली स्वर्ग लोक' 23 अगस्त, शनिवार शाम 6.30 बजे और 24 अगस्त रविवार सुबह 9.45 बजे सिर्फ बी4यू भोजपुरी चैनल पर !"

रानी के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2003 में फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसा वाला' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें 'देवरा बड़ा सतावेला', 'रानी नंबर 786', 'घरवाली बाहरवाली', 'बंधन टूटे ना', और 'चोर मचाए शोर' जैसी फिल्में शामिल हैं।

रानी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वह रोहित शेट्टी के स्टंट-आधारित रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' सीजन 10 में खतरनाक स्टंट करती दिखी हैं और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज 'मस्तराम' का भी हिस्सा रही हैं।

