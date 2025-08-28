मोनालिसा का ट्रेडिशनल अवतार देख फैंस अवाक, गणपति बप्पा से मांगा आशीर्वाद

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत और मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा हमेशा से अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। खास मौकों पर उनका ट्रेडिशनल लुक भी फैंस को काफी पसंद आता है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें उनका पारंपरिक अवतार प्रशंसकों को काफी पसंद आया।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में मोनालिसा रानी कलर की सुंदर सी साड़ी पहने हुए हैं, जिसका चौड़ा बॉर्डर ग्रीन कलर का है। इस ट्रेडिशनल लुक को और भी खास बनाने के लिए उन्होंने गले में एक खूबसूरत हार पहन रखा है और कानों में बड़े-बड़े झुमके पहने हैं जो उनके चेहरे की मुस्कान के साथ और भी निखर रहे हैं। हाथों में उन्होंने ग्रीन और गोल्डन कलर की चूड़ियों का सेट पहना है जो उनके पहनावे को एकदम पूरा बना रहा है। माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर उनके पूरे लुक को दुल्हन जैसी छवि दे रहा है। उन्होंने बालों को शानदार तरीके से स्टाइल किया हुआ है।

मोनालिसा ने बालों को बड़े करीने से बांधा है, और आधे बालों को खुला रखा है। इस हेयर स्टाइल से उनका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा है।

तस्वीरों की बात करें तो वह पहली तस्वीर में झुमका पहनती दिख रही हैं, दूसरी तस्वीर में पायल, और वहीं तीसरी तस्वीर में भगवान गणपति की चौकी के आगे बैठी हैं और मुस्कान के साथ कैमरे की ओर देख रही हैं। उनकी हर तस्वीर में चेहरे की रौनक और भक्ति भाव साफ झलक रहा है।

इन तस्वीरों को साझा करते हुए मोनालिसा ने लिखा, "गणपति बप्पा हमें आशीर्वाद दें।"

मोनालिसा की इन तस्वीरों पर हजारों की संख्या में लाइक्स और कमेंट्स आने लगे हैं।

एक फैन ने उनकी सादगी की तारीफ करते हुए लिखा, 'देवी जैसी लग रही हो,' तो दूसरे फैन ने लिखा, 'प्योर इंडियन ब्यूटी।'

फैंस उन्हें गणेश चतुर्थी की बधाई भी दे रहे हैं।

--आईएएनएस

