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मोनालिसा के बयान पर डायरेक्टर सनोज मिश्रा का जवाब, बोले- 'यह उनका आखिरी वीडियो हो सकता है'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 07:24 AM

मुंबई, 25 मार्च (आईएएनएस)। प्रयागराज के महाकुंभ से रातोंरात सेंसेशन बनीं मोनालिसा, फरमान खान से शादी के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। मोनालिसा को पहली फिल्म देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने दोनों की शादी को लव जिहाद बताया था, जिस पर पलटवार करते हुए मोनालिसा ने डायरेक्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए।

मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फिल्म के बहाने डायरेक्टर ने उन्हें गलत तरीके से छूआ था। अब डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया है। उनका कहना है कि यह उनका आखिरी वीडियो भी हो सकता है।

'द डायरी ऑफ मणिपुर' के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने वीडियो जारी कर बताया कि उनकी और उनके पूरे परिवार की जान खतरे में है क्योंकि धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से जेहादी और केरल की ईसाई मिशनरी ने उनके खिलाफ साजिश करनी शुरू कर दी है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, "मोनालिसा को मैंने हमेशा अपनी बहन और बेटी की तरह माना, और मैंने पहले ही साफ कर दिया था, उसे मेरे खिलाफ खड़ा करने की साजिश हो रही है। जो कुछ मोनालिसा बोल रही है, वो उसके नहीं, जेहादियों के शब्द हैं, जिन्होंने उसका ब्रेनवॉश कर दिया है।"

डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कहा, "जेहादी और केरल की ईसाई मिशनरी मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं और अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ होता है, तो हमारा सपोर्ट कीजिएगा।" उन्होंने कहा कि वे धर्मांतरण और जेहादियों के खिलाफ शुरू की गई लड़ाई को नहीं रोकेंगे। उन्होंने बताया कि मोनालिसा का ब्रेन वॉश करके उसे पहले केरल ले जाया जाता है और बिना किसी की जानकारी के शादी हो जाती है और शादी को सपोर्ट करने के लिए केरल के बड़े नेता और मंत्री सामने आ रहे हैं। यह सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है और शादी को खुलकर प्रमोट कर रहे हैं, जिससे और ऐसी शादियों को अंजाम दिया जा सकते।

बता दें कि सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को महाकुंभ के मेले से मायानगरी में लाकर अभिनेत्री बना दिया था, हालांकि फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। डायरेक्टर ने मोनालिसा पर आरोप लगाया कि फिल्म बनाने में 10 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और उन्होंने बिना जानकारी के दूसरे धर्म में शादी कर ली। डायरेक्टर का कहना है कि इस कदम से उनकी फिल्म पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

--आईएएनएस

पीएस/डीकेपी

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