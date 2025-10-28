मनोज बाजपेयी की ‘द फैमिली मैन-3’ को लेकर बड़ी अपडेट, इस दिन रिलीज होगी स्पाई थ्रिलर सीरीज

मुंबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्राइम वीडियो की मोस्ट अवेटेड सीरीज ‘द फैमिली मैन’ के तीसरे पार्ट का इंतजार दर्शकों को लंबे अरसे से है। इसके मेकर्स ने मंगलवार को इसकी रिलीज डेट की घोषणा कर दी।

इसका एक प्रोमो वीडियो जारी करते हुए मेकर्स ने बताया कि ‘द फैमिली मैन-3’ 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है। प्रोमो में प्रियामणि का किरदार बता रहा है कि 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया, उनकी बेटी कॉलेज जाने लगी, लेकिन श्रीकांत तिवारी यानी मनोज बाजपेयी वहीं अटके हुए हैं। प्रोमो अच्छा है, जिसके अंत में बताया जाता है कि श्रीकांत तिवारी आ रहा है, फिर पार्ट-3 की रिलीज डेट अनाउंस की जाती है।

‘द फैमिली मैन-3’ को राज और डीके ने अपने बैनर डी2आर फिल्म्स के तहत बनाया है। यह स्पाई-एक्शन-थ्रिलर है जिसकी रिलीज का इंतजार दर्शकों को लंबे अरसे से था।

इस सीरीज में मनोज बाजपेयी एक बार फिर से अंडरकवर जासूस श्रीकांत तिवारी के रूप में वापसी कर रहे हैं। एक ऐसा किरदार जो परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए अपने देश की सेवा कर रहा है।

इसे राज, डीके और सुमन कुमार ने मिलकर लिखा है। सुमित अरोड़ा ने इसके डायलॉग लिखे हैं। ‘द फैमिली मैन-3’ में जयदीप अहलावत, निमरत कौर, शारिब हाशमी, प्रियामणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग जैसे कलाकार हैं।

निर्माता, निर्देशक और लेखक राज एंड डीके ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में दर्शकों ने ‘द फैमिली मैन’ को जो प्यार और प्रशंसा दी है, वह वाकई जबरदस्त है। हम जानते हैं कि दर्शकों ने धैर्य रखा है और हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह इंतजार सार्थक हो। इस सीजन में और भी जबरदस्त एक्शन, एक मनोरंजक कहानी, दमदार अभिनय देखने को मिलेगा।"

दोनों ने आगे कहा, "इस सीजन में, शिकारी ही शिकार बन जाता है क्योंकि श्रीकांत (मनोज बाजपेयी) को रुक्मा (जयदीप अहलावत) के रूप में एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ता है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसा खतरा जो न सिर्फ उसे और उसके करियर को बल्कि उसके परिवार को भी खतरे में डालता है। हमें पूरा विश्वास है कि 21 नवंबर को दुनिया भर के दर्शक पिछले दो सीजन की तरह या शायद उससे भी ज्यादा, नए सीजन का आनंद लेंगे।”

--आईएएनएस

जेपी/एएस