मनोज बाजपेयी की मेहनत और लगन की सराहना करता हूं: विपिन शर्मा

मुंबई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। अपनी बेहतरीन अदाकारी से पर्दे पर पहचान बनाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभिनेता ने 12 साल का लंबा ब्रेक लेकर फिल्म 'तारे जमीन पर' से दमदार वापसी की और आज ओटीटी पर भी राज कर रहे हैं।

अब उन्हें 'द फैमिली मैन सीजन 3' में अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ देखा गया और उन्होंने आईएएनएस के साथ सीरीज से जुड़ा अपना अनुभव शेयर किया है।

मनोज बाजपेयी के साथ विपिन शर्मा ने एक बार फिर स्क्रीन शेयर की है और उनके साथ काम करना अभिनेता के लिए गर्व की बात है। उन्होंने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि मनोज मुंबई में मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं और हम दोनों एक-दूसरे को दिल्ली में अपने थिएटर के दिनों से जानते हैं। वे हर फिल्म के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और मैं उनकी कड़ी मेहनत और लगन की सराहना करता हूं।

विपिन शर्मा, मनोज बाजपेयी के काम को बहुत सराहते हैं और उनके साथ काम करते वक्त बहुत सारी सावधानियां भी बरतते हैं। अभिनेता का कहना है कि वे उनके साथ काम करते वक्त पूरी कोशिश करते हैं कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाए। उन्होंने कहा, "जब मैं उनके साथ अभिनय करता हूं, तो मैं अपना पूरा योगदान देने की कोशिश करता हूं, जिससे कुछ कम न लगे। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना उनकी मेहनत और काम का अपमान होगा।

बता दें कि मनोज बाजपेयी और विपिन शर्मा ने 'सिर्फ एक बंदा काफी है,' 'द फैमिली मैन 3', और 'भैया जी' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है।

'द फैमिली मैन 3' में विपिन शर्मा ने ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया है, जो दिखने में तो शांत हैं लेकिन अपने अंदर कई राज समेटे हैं। अपने किरदार की बारीकियों पर बात करते हुए विपिन ने कहा कि अपने किरदार के लिए मैंने जितना हो सके, उतना शांत रहने की कोशिश की है।

उन्होंने आगे कहा कि जब हम झूठ बोलते हैं, तो हम सच के इर्द-गिर्द की चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन सच के बारे में नहीं। कहते हैं कि 'कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी झूठ बोल रहा है?' और इसका जवाब है, 'उसके होंठ हिल रहे हैं!' एक पेशेवर के तौर पर मैंने जितना हो सके शांत रहने की कोशिश की है और चीजों को सीखा है।

