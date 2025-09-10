मनोरंजन

मनोज बाजपेयी की 'जुगनुमा' के फैन हुए विक्रमादित्य मोटवानी

Sep 10, 2025

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)। मनोज बाजपेयी की नई फिल्म 'जुगनुमा' की रिलीज डेट फाइनल हो गई है। यह 12 सितंबर को रिलीज होगी। इससे पहले हाल ही में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग हुई और इसमें फिल्म जगत की मशहूर हस्तियां शामिल हुईं। 

मशहूर डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने भी इसे देखा। फिल्म को देखने के बाद वह इसके फैन हो गए। 'लुटेरा', 'उड़ान', और 'जुबली' जैसी फिल्में बना चुके विक्रमादित्य मोटवानी ने फिल्म 'जुगनुमा' की जमकर तारीफ की है।

फिल्म देखने के बाद विक्रमादित्य मोटवानी ने कहा, "यह एक शानदार अभिनय और खूबसूरत परिवेश वाली एक खूबसूरत फिल्म है। राम रेड्डी का काम मुझे हमेशा प्रेरित करता है, और 'जुगनुमा' ने मुझमें उड़ान भरने और सिनेमा के क्षेत्र में कुछ नया गढ़ने की प्रेरणा दी है।"

इस विशेष स्क्रीनिंग की मेजबानी ऑस्कर विजेता गुनीत मोंगा कपूर और अनुराग कश्यप ने की। ये दोनों इस फिल्म के कार्यकारी निर्माता भी हैं। रीमा दास ने इसकी तारीफ करते हुए कहा, "मुझे जुगनुमा अपने साहस, कविता और जादुई यथार्थवाद के लिए बहुत पसंद आई। इसके सीन लंबे समय तक मेरे जहन में रहे, यही सिनेमा की असली खूबसूरती है। ऐसी फिल्मों को सीमाओं को तोड़ते और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए समर्थन पाते देखना उत्साहजनक है।"

गेस्ट लिस्ट में सुधीर मिश्रा, विक्रमादित्य मोटवानी, अभिषेक चौबे, अमर कौशिक, वासन बाला, अद्वैत चंदन, अयप्पा केएम, नंदिता दास, रीमा दास, हनी त्रेहान, आदित्य सरपोतदार, अमित जोशी, और श्लोक शर्मा जैसे निर्माता भी शामिल थे।

'जुगनुमा' को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फिल्म को खूब सराहा गया है। इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड विजेता राम रेड्डी ने डायरेक्ट किया है। कुछ दिनों पहले फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया गया था। इसमें मनोज बाजपेयी अपनी ऑनस्क्रीन फैमिली के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक बच्चा उनके कंधों पर बैठा है और सभी किसी बात का जश्न मनाते दिख रहे थे।

इस फिल्म की कहानी 1980 के दशक की है। इसमें जुगनू महादेव (मनोज बाजपेयी) रहस्यमयी तरीके से जल रहे जंगलों के बारे में पता लगाते हैं। इसमें मनोज बाजपेयी के साथ दीपक डोबरियाल, प्रियंका बोस, तिलोत्तमा शोम, हीरल सिद्धू और अवन पुकोट भी अहम किरदार निभा रहे हैं।

