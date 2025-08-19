मृणाल ठाकुर ने दिखाया फोटोग्राफी का हुनर, सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर इन दिनों अपकमिंग फिल्म डकैत को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। वहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने नए हुनर के बारे में जानकारी साझा की है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह अपनी फोटोग्राफी का हुनर दिखाती नजर आ रही हैं। मृणाल ने इसे कैप्शन दिया, "थोड़ी हिम्मत दिखाई है… शायद बाद में डिलीट कर दूं! मैं हमेशा मानती रही हूं कि 'एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है और जब से फोटोग्राफी को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया है, ये बात और भी सच लगने लगी है। फोटोग्राफी मुझे हमेशा से बहुत पसंद रही है और अब इसे और बेहतरीन तरीके से जानना-समझना चाहती हूं। मेरे अंदर हमेशा से कुछ नया सीखने, देखने और हर उस चीज को समझने की जिज्ञासा रही है, जो मन में सवाल उठाए।''

उन्होंने कहा कि पिछले साल ये शौक थोड़ा और सच हो गया, जब मैंने अपना पहला कैमरा खरीदा। खुशी के साथ-साथ थोड़ी टेंशन भी थी! एक तरफ उत्सुकता थी कि अब अच्छे-अच्छे फोटो क्लिक कर पाऊंगी और दूसरी तरफ डर था कि कहीं इसे खराब न कर दूं। लेकिन फिर सोचा कि कोशिश तो करनी ही चाहिए।

अभिनेत्री ने लिखा कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आने वाला है, तो सोचा कुछ तस्वीरें आप सबके साथ शेयर करूं (काफी बार खुद को रोका, सोचा, फिर ओवरथिंक किया, लेकिन शायद ये सब भी इसी सफर का हिस्सा है- प्रोसेस, रुकना और धैर्य रखना)। दिल से निकले कुछ पल आपसे शेयर कर रही हूं… बताइएगा कैसा लगा।

अभिनेत्री के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'सन ऑफ सरदार-2' थी। इसके बाद वह अपकमिंग फिल्म 'डकैत' में अदिवी सेश के साथ रोमांटिक भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में अनुराग कश्यप भी एक अहम भूमिका में हैं। शनील देव द्वारा निर्देशित और सुप्रिया यारलागड्डा द्वारा निर्मित इस फिल्म को सुनील नारंग ने सह-निर्मित किया है और इसे अन्नपूर्णा स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिल्म इस साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी