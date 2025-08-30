मृणाल ठाकुर का एथनिक स्टाइल, गणेश चतुर्थी के लिए चुनी खास साड़ी

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। छोटे पर्दे से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने न सिर्फ अपनी शानदार अदाकारी से बॉलीवुड में सिक्का जमाया, बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। वहीं, अभिनेत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की।

तस्वीरों में अभिनेत्री सोफे पर स्टाइलिश पोज देते हुए बैठी हैं। मृणाल का आकर्षक लुक, हल्की मुस्कान, और स्टाइलिश पोज फैंस को काफी लुभा रहा है। साड़ी पहन अभिनेत्री तस्वीरों में अलग-अलग तरह के पोज देती नजर आ रही हैं। कभी वह सोफे पर बैठकर, तो कभी दीवार से सटकर पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपनी पायल और इयररिंग्स के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। उनका यह लुक न केवल उनकी खूबसूरती को बयां करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे सादगी के साथ-साथ फैशन के मामले में भी किसी से पीछे नहीं हैं।

लुक की बात करें तो अभिनेत्री ने मल्टीकलर की साड़ी के साथ ग्रीन कलर का ब्लाउज कैरी किया है। अपने लुक को और आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने इयररिंग पहने हुए हैं। वहीं, बालों को खुला रखा है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "गणेश चतुर्थी हमेशा से मेरा सबसे प्यारा त्योहार रहा है। ये वो समय होता है जब घर, भक्ति और खुशी प्यार से भर जाते हैं। इस साल मैंने इसे एक खास तरीके से मनाने के बारे में सोचा। ऐसा जो परंपराओं से जुड़ा हो और मेरे दिल के करीब भी हो। मैंने एक खास साड़ी पहनी जो मां पार्वती को समर्पित है, जो शक्ति, ममता और गणेश जी के पीछे की कृपा का प्रतीक है। कमल के रंगों और सुनहरे स्पर्श वाली साड़ी जो उनके आशीर्वाद को मेरे साथ बनाए रखे। ये साड़ी मेरे लिए ताकत, प्यार और ढेर सारी आस्था का प्रतीक है।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो मृणाल की हालिया रिलीज फिल्म 'सन ऑफ सरदार-2' थी। इसके बाद वह अपकमिंग फिल्म 'डकैत' में अदिवी सेश के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। इसमें अनुराग कश्यप भी एक अहम भूमिका में हैं। फिल्म इस साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी।

