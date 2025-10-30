मणि भट्टाचार्य की 'काला सिंदूर' का 1 नवंबर को वर्ल्ड टीवी प्रीमियर

मनोरंजन

मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री मणि भट्टाचार्य की फिल्म 'काला सिंदूर' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर जल्द ही होने वाला है। मेकर्स ने गुरुवार को पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "फिल्म 'काला सिंदूर' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 1 नवंबर शनिवार शाम को 6:30 बजे और 2 नवंबर रविवार सुबह 10:00 बजे भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर होने जा रहा है।"

इश्तियाक शेख बंटी द्वारा निर्देशित फिल्म का निर्माण रामा प्रसाद ने किया है और इसकी कहानी इंद्रजीत कुमार ने लिखी है। फिल्म में मणि भट्टाचार्य, ज्योति मिश्रा और रितेश उपाध्याय मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा, फिल्म में कंचन मिश्रा, रूपा सिंह, अंशु तिवारी, अमित शुक्ला, पुष्पेंद्र राय, काजल निषाद, सुबोध सेठ, अनु ओझा और भानू पांडे अहम किरदारों में नजर आएंगे।

फिल्म अंधविश्वास, काला जादू, तंत्र-मंत्र जैसे विषयों को छूती नजर आएगी। फिल्म में मणि भट्टाचार्य एक ऐसी बहू के किरदार में हैं, जो काला जादू से अपने ससुरवालों को परेशान करती हैं, और मरने के बाद भी घर की दूसरी बहू के शरीर में आकर सभी को तंग करती हैं।

इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया, जिसमें फिल्म के कलाकारों की झलक देखने को मिली।

4 मिनट 1 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत शादी के घर से होती है, जिसमें नई-नवेली दुल्हन शादी कर घर में कदम रखती है। उसके बाद धीरे-धीरे अनहोनी शुरू हो जाती है। कभी शादी के मिले गिफ्ट से कंकाल निकलते हैं, तो कभी अचानक से काले कौए उड़ते दिखते हैं और मरकर जमीन पर गिर जाते हैं।

इतना सब कुछ होने के बाद ससुराल वाले नई-नवेली दुल्हन से इसके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। दर्शकों को कहानी में तंत्र विद्या से लेकर तमाम चीजें देखने को मिलेंगी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

