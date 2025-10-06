मैंने शिव का किरदार निभाने का फैसला किया या उन्होंने मुझे चुना बता नहीं सकता : मोहित मालिक

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी स्टार मोहित मालिक पौराणिक धारावाहिक ‘गाथा शिव परिवार की गणेश कार्तिकेय’ में भगवान शिव की भूमिका निभा रहे हैं। यह पहली बार है, जब वह भगवान के रोल में दिखाई देंगे।

मोहित मालिक ने फैंस को बताया है कि उन्होंने लंबे समय तक खुद को पौराणिक भूमिकाएं निभाने से क्यों रोका। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शिव का किरदार निभाने का फैसला उनका था या ईश्वर ने चुना। उन्हें यह पता है कि कुछ किरदार जीने के लिए होते हैं, बस निभाने के लिए नहीं।

मोहित मालिक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा, "कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जिनके पीछे आप भागते नहीं, वे चुपचाप आप तक पहुंच ही जाती हैं। कुछ सफर आपको तब ढूंढ लेते हैं, जब आप उनसे भागना बंद कर देते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शिव का किरदार निभाने के लिए हां कहूंगा। बहुत लंबे समय तक, मैंने खुद को पौराणिक भूमिकाएं करने से रोका। शायद इसलिए क्योंकि मैं कभी भी उस तरह से जुड़ नहीं पाया जिस तरह से उन्हें आमतौर पर दिखाया जाता था... भव्य, चमकदार, लगभग अछूता। मेरे दिल की गहराई में शिव हमेशा मेरे साथ रहे। मैंने उनके बारे में बात की है, उनके सपने देखे हैं, यहां तक कि कल्पना भी की है कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उन्हें कैसे जीवंत करना चाहूंगा।"

उन्होंने आगे लिखा, "लुक टेस्ट से लेकर सेट पर पहले दिन तक, देर रात तक की शूटिंग तक, हर फ्रेम, हर खामोशी, हर मंत्र सच्चाई का एक पल रहा है। मैं पूरी टीम, हमारे निर्माताओं, निर्देशक और कैमरे के पीछे मौजूद हर व्यक्ति का आभारी हूं कि उन्होंने इस कहानी को अलग तरीके से कहने का साहस किया।"

'कुल्फी कुमार बाजेवाला' के अभिनेता ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा, "मुझे नहीं पता कि मैंने शिव का किरदार निभाने का फैसला किया या उन्होंने मुझे चुना। लेकिन मुझे यह पता है कि कुछ सफर जीने के लिए होते हैं, सिर्फ निभाने के लिए नहीं। अब इस सफर को आप सभी के साथ साझा करने का समय आ गया है। यह एक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह भक्ति, भावना और खोज का सफर है।"

टीवी सीरियल ‘गाथा शिव परिवार की गणेश कार्तिकेय’ को सोनी सब चैनल पर देखा जा सकता है। शो में श्रेनु पारिख देवी पार्वती, एकांश कथरोटिया भगवान गणेश, और सुभान खान भगवान कार्तिकेय की भूमिका में हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम