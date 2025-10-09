मनोरंजन

मोना सिंह की बर्थडे पार्टी में 'जस्सी जैसी कोई नहीं' का जादू : प्रोजेक्टर पर टाइटल ट्रैक देख हुई इमोशनल

Oct 09, 2025, 05:21 PM
मुंबई, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री मोना सिंह ने हाल ही में परिवार और दोस्तों के साथ एक शानदार समारोह में अपना जन्मदिन मनाया।

इस जश्न का एक वीडियो उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर किया है। इसमें मोना सिंह अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ खुशी से नाचती और हंसती हुई दिखाई दीं। इसी बीच एक बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पर उनके मशहूर शो, ‘जस्सी जस्सी कोई नहीं’ का टाइटल ट्रैक बजाया गया। इसे देख वो इमोशनल हो गईं।

मोना सिंह सीरियल में जसमीत उर्फ ​​जस्सी वालिया का किरदार निभाने के बाद घर-घर में मशहूर हो गई थीं। इस वीडियो में मेहमान भी सीरियल के टाइटल ट्रैक को गाते और तालियां बजाते हुए दिखाई दिए।

इस वीडियो को रैपर और गायिका सृष्टि तावड़े ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। मोना सिंह ने अपने जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी दी, जिसमें राघव जुयाल, मिथिला पालकर, नमित दास, सृष्टि तावड़े और कई अन्य लोग शामिल हुए।

उनके शो ‘जस्सी जस्सी कोई नहीं’ की बात करें तो, यह सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 1 सितंबर, 2003 से 2006 तक प्रसारित हुआ था। यह शो लगभग तीन साल तक चला और मोना सिंह को घर-घर में जाना-पहचाना नाम बना दिया। अपने अनोखे चश्मे, ब्रेसेस और साधारण पहनावे के साथ मोना सिंह की अदाकारी को काफी पसंद किया गया। इस किरदार के चलते वह बुद्धिमत्ता और ईमानदारी का प्रतीक बन गईं।

इस शो में अपूर्व अग्निहोत्री, रक्षंदा खान, परमीत सेठी और मंदिरा बेदी जैसे कलाकार भी थे। मोना सिंह ने पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि निर्माता उनके ऑन-स्क्रीन लुक को लेकर बेहद सतर्क थे, यहां तक कि उनके असली रूप को छिपाए रखने के लिए शो के सेट पर मीडिया को भी आने से रोक दिया गया था।

हाल ही में मोना सिंह को आर्यन खान की पहली वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मुख्य अभिनेता लक्ष्य लालवानी की मां की भूमिका निभाते हुए देखा गया, जिसके लिए उन्हें खूब वाहवाही मिली। इसमें बॉबी देओल ने एक सुपरस्टार की भूमिका निभाई है। इन्हीं के साथ मोना सिंह का अफेयर दिखाया गया है।

--आईएएनएस

जेपी/जीकेटी

