'मैन ऑफ स्टील : सरदार' का टीजर रिलीज, फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मुंबई, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन पर आधारित फिल्म 'मैन ऑफ स्टील : सरदार' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। शुक्रवार को मेकर्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्म का टीजर जारी किया।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर जारी किया, जिसके साथ कैप्शन लिखा, "मैं न गुजराती हूं, न हिंदू, न पटेल। मैं पूरे देश का हूं। पेन स्टूडियोज और डॉ. जयंतीलाल गड़ा गर्व से पेश करते हैं 'मैन ऑफ स्टील : सरदार', सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन पर आधारित पहली गुजराती फिल्म। 31 अक्टूबर को रिलीज, भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की 150वीं जयंती वर्ष पर।"

फिल्म का टीजर दर्शकों को सरदार पटेल के जीवन की झलक और उनके योगदान को एक बार फिर याद करने का मौका भी देता है। यह फिल्म स्वतंत्रता संग्राम और देश की एकता की कहानी को जीवंत करती है।

व्हाइट मेजर एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन और लेखन मिहिर भूटा ने किया है, जबकि मयूर के. बारोट निर्माता हैं। फिल्म में वेदीशा झावेरी, अजय जयराम, चिराग वोहरा, जिमित त्रिवेदी, हितेन कुमार और चेतन धनानी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। खास बात यह है कि यह फिल्म गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक सरदार पटेल की प्रेरक कहानी पहुंच सकेगी।

सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नडियाद में हुआ था। यह फिल्म उनके भावनात्मक अंदाज को पेश करेगी। फिल्म उनके वकालत से लेकर स्वतंत्रता सेनानी बनने और फिर भारत को एकजुट करने के सफर को दर्शाएगी।

फिल्म में खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, हैदराबाद और जूनागढ़ के एकीकरण जैसे ऐतिहासिक क्षणों को दिखाया जाएगा। इसके अलावा, सरदार पटेल की विनम्रता, करुणा और देशभक्ति को भी कहानी में खूबसूरती से उकेरा जाएगा।

पेन स्टूडियोज और डॉ. जयंतीलाल गड़ा द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह न केवल उनके नेतृत्व को दर्शाती है, बल्कि उनके निजी जीवन और दर्शन को भी सामने लाती है।

