मैंने अपने कच्चेपन को मेहनत और अनुभव से पीछे छोड़ दिया : कंवर ढिल्लों

मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। टेलीविजन की दुनिया में कई कलाकार आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से एक खास मुकाम हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही एक कलाकार हैं कंवर ढिल्लों, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था। आज, एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव लेकर वह अपने काम से लाखों दर्शकों के दिलों में जगह बना चुके हैं।

आईएएनएस से इंटरव्यू के दौरान कंवर ने अपने अब तक के सफर पर खुलकर बात की और बताया कि कैसे वक्त के साथ उन्होंने खुद को हर शो से बेहतर बनाया और अपनी पहचान मजबूत की।

कंवर ने कहा, ''जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब मैं बिल्कुल नया था और बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। मैंने हर सेट, हर किरदार, हर निर्देशक से कुछ न कुछ सीखा है। मैं शुरुआत में सब कुछ देखकर, समझकर ही आगे बढ़ता था। मेरा सबसे बड़ा गुरु मेरा खुद का सफर रहा है।''

उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा चलते-फिरते सीखा है। हर शो ने मुझे कुछ नया सिखाया है। अब जो मैं हूं, वह उस शुरुआती दौर के कंवर से बिल्कुल अलग है। तब मैं बहुत कच्चा था, अनुभव नहीं था, लेकिन आज मैंने उस कच्चेपन को मेहनत और अनुभव से पीछे छोड़ दिया है।"

उन्होंने बताया कि उनके निभाए गए किरदारों ने उन्हें केवल अभिनय में ही नहीं, बल्कि निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ सिखाया। पेशेवर तौर पर हर रोल ने उन्हें आत्मविश्वास, पहचान और अवसर दिए। साथ ही, उन्होंने इंसान के तौर पर भी खुद को पहले से ज्यादा समझदार और जमीन से जुड़ा पाया।

अपने शो 'पंड्या स्टोर' को याद करते हुए उन्होंने कहा, ''यह शो उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इससे मुझे न केवल अलग पहचान मिली, बल्कि यह भरोसा भी जगा कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं। मैंने बहुत मेहनत की है, और जब 'पंड्या स्टोर' के जरिए सफलता मिली, तो यकीन हुआ कि मैं सही फैसले ले रहा हूं। इसने मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया।''

अपने नए शो 'उड़ने की आशा' को लेकर भी कंवर काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा, ''ऐसा शो टीवी पर कम ही देखने को मिलता है, जिसकी कहानी इतनी सच्ची और किरदार इतने असली लगते हैं। इस शो के हर किरदार को बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ते हैं।''

कंवर ने कहा, ''मैं ऊपरवाले का शुक्रगुजार हूं कि यह शो मेरी जिंदगी में आया। साथ ही, अपने प्रोड्यूसर्स, राहुल सर, श्रीनु सर और राधिका मैम का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। इस शो को करना मेरे करियर का अब तक का सबसे अच्छा फैसला रहा है।''

'उड़ने की आशा' स्टार प्लस पर 12 मार्च 2024 को शुरू हुआ था और तब से अब तक दर्शकों के बीच यह शो खासा लोकप्रिय हो चुका है।

