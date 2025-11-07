Mammootty Film : लॉस एंजिल्स के एकेडमिक म्यूजियम में दिखाई जाएगी मेगास्टार ममूटी की 'ब्रह्म युग्म', बनी ऐसी पहली भारतीय फिल्म

मनोरंजन

ममूटी की ‘ब्रह्म युग्म’ बनेगी लॉस एंजिल्स एकेडमी म्यूजियम में दिखने वाली पहली भारतीय फिल्म
Nov 07, 2025, 06:38 AM
लॉस एंजिल्स के एकेडमिक म्यूजियम में दिखाई जाएगी मेगास्टार ममूटी की 'ब्रह्म युग्म', बनी ऐसी पहली भारतीय फिल्म

नई दिल्ली: भारतीय फिल्म अभिनेता मेगास्टार ममूटी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनकी फिल्म 'ब्रह्म युग्म' को लॉस एंजिल्स के एकेडमिक म्यूजियम में दिखाया जाएगा।

ये पहली फिल्म है जिसे लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम में पर्दे पर दिखाया जाएगा और इस बात से मेगास्टार ममूटी बहुत खुश हैं। अभिनेता ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है।

मलयालम अभिनेता ममूटी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने फिल्म के दो पोस्टर शेयर किए हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि फिल्म ब्रह्म युग्म को 12 फरवरी, 2026 को लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम में "व्हेयर द फॉरेस्ट मीट्स द सी" में दिखाया जाएगा। ये फिल्म भारत की पहली फिल्म है जिसे यहां प्रदर्शित किया जाएगा।

अभिनेता ने लिखा, "ब्रह्म युग्म की पूरी टीम के लिए ये गर्व का पल है। पूरी टीम की मेहनत की वजह से इतना बड़ा मौका मिला है।"

इससे पहले 'ब्रह्म युग्म' में कोडुमन पोट्टी नाम के शख्स का किरदार निभाने वाले मेगास्टार ममूटी को कई अवॉर्ड मिल चुके हैं। उन्हें हाल ही में केरल सरकार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया है। एक्टर का ये सातवां बेस्ट एक्टर अवॉर्ड है और राज्य स्तर पर उन्हें अब तक 12 अवॉर्ड मिल चुके हैं।

'ब्रह्म युग्म' 2024 में रिलीज हुई थी और फिल्म को हिंदी और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया था। पर्दे पर फिल्म को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, जिसके बाद फिल्म को ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज किया गया। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषा में देखने को मिल जाएगी।

फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म केरल की 17वीं शताब्दी की हॉरर कहानी पर बनी है, जिसमें एक रहस्यमी हवेली की डरावनी कहानी दिखाई गई है। फिल्म में ममूटी ने निगेटिव रोल निभाया है, जो कि हवेली के मालिक कोडुमोन पोट्टी हैं। कोडुमोन पोट्टी एक जादूगर हैं जिन्होंने हवेली में एक खतरनाक आत्मा को बंदी बनाकर रखा है। पूरी फिल्म को हवेली में फिल्माया गया है और फिल्म के कुछ सीन शरीर में सिरहन पैदा कर सकते हैं।

--आईएएनएस

 

 

