ममूटी, मोहनलाल और फहाद फासिल की 'पेट्रियट' का धमाकेदार टीजर रिलीज

Oct 02, 2025, 11:57 AM

मुंबई, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार ममूटी, मोहनलाल और फहाद फासिल की आगामी फिल्म 'पेट्रियट' का टीजर गुरुवार को मेकर्स ने रिलीज कर दिया।

1 मिनट 21 सेकंड का यह टीजर दर्शकों को एक सस्पेंस से भरी स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्म की झलक देता है। इस टीजर में फिल्म की शानदार स्टारकास्ट नजर आ रही है, जिसमें ममूटी, मोहनलाल और फहाद फासिल के साथ-साथ नयनतारा, रेवती और कुंचको बोबन भी शामिल हैं। टीजर में मोहनलाल एक आर्मी अधिकारी की भूमिका में दमदार अंदाज में दिखाई दे रहे हैं।

'पेट्रियट' मलयालम सिनेमा के इतिहास में पहली बार तीन बड़े सुपरस्टार्स को एक साथ पेश करने वाली फिल्म है। टीजर देखकर साफ है कि यह फिल्म एक बड़े पैमाने पर बनाई गई है, जिसमें एक्शन, सस्पेंस और ड्रामा का तगड़ा मिश्रण देखने को मिलेगा।

इस टीजर ने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह को और बढ़ा दिया है। हालांकि, मेकर्स ने अभी फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया है।

फिल्म का निर्देशन मलयालम सिनेमा के मशहूर निर्देशक महेश नारायणन ने किया है, जिन्होंने इसकी कहानी और पटकथा भी लिखी है। फिल्म को अंटो जोसेफ और के.जी. अनील कुमार ने प्रोड्यूस किया है, जबकि सी.आर. सलीम और सुभाष जॉर्ज मैनुअल इसके को-प्रोड्यूसर हैं। फिल्म का प्रोडक्शन भव्य स्तर पर किया गया है, जो टीजर में साफ नजर आ रहा है।

खास बात यह है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस टीजर को शेयर किया है।

उन्होंने शेयर कर लिखा, "बड़े उत्साह के साथ 'पेट्रियट' का टीजर शेयर कर रहा हूं, जिसमें भारतीय सिनेमा के दिग्गज सितारे एक साथ नजर आएंगे।"

'पेट्रियट' का टीजर दर्शकों को एक रोमांचक और देशभक्ति से भरी कहानी का वादा करता है। मलयालम सिनेमा के इन दिग्गजों का एक साथ आना फैंस के लिए किसी बड़े सिनेमाई उत्सव से कम नहीं है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

