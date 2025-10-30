मनोरंजन

ममता कुलकर्णी की सफाई, ‘मैं दाऊद की नहीं, विक्की गोस्वामी की बात कर रही थी’

Oct 30, 2025, 09:21 PM

गोरखपुर, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। हाल ही में पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को लेकर बयान दिया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया।

ममता कुलकर्णी, जो अब संन्यास ले चुकी हैं और धर्म की राह पर हैं, अब महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी बन गई हैं। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सफाई दी कि बुधवार को दिए गए उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। वह दाऊद इब्राहिम की नहीं, विक्की गोस्वामी की बात कर रही थीं।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मीडिया से बात करते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा, “कल मेरे शब्दों को गलत ढंग से पेश किया गया। मुझे सबसे पहले सवाल पूछा गया कि क्या अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से नाम जुड़ा है। तो, मैंने कहा यह गलत है, मेरा न कभी दाऊद इब्राहिम से मिलना हुआ और न मैं उन्हें जानती हूं। तो, यह सवाल मुझसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद मैंने आगे कहा कि जिसके साथ मेरा नाम कभी जुड़ा था, विक्की गोस्वामी, उससे भी मैंने नाता तोड़ दिया है। उसने भी कभी देशविरोधी काम नहीं किया। आपने कभी सुना है कि विक्की गोस्वामी ने कोई ब्लास्ट किया? मेरा किसी देशविरोधी से कोई संपर्क नहीं रहा है। मैं कट्टर हिंदूवादी हूं, इसलिए तो मैंने भगवा धारण किया। अगर मैंने इसे धारण किया है तो आपको ही मुझे शक्ति देनी चाहिए।”

उन्होंने कहा, “दाऊद इब्राहिम मेरे लिए एक आतंकवादी है, उसकी वजह से कई मासूम लोगों को जान गंवानी पड़ी। विक्की गोस्वामी का उसके साथ क्या संबंध है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अभी अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज के बारे में कुछ नहीं बोलना।”

उन्होंने कहा, “मैंने 25 साल ध्यान और तप किया है, अभी इसका किसी को मजाक उड़ाना है तो उड़ाने दो। मेरे पास ज्ञान है और विद्या है, मुझे महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त है। इससे मैं सनातन धर्म में और अग्रसर रहूंगी। आगे बढ़कर इसका प्रचार करूंगी।”

बता दें कि ममता कुलकर्णी का नाम विक्की गोस्वामी से जुड़ा था, जिसके ऊपर 2,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स तस्करी का आरोप था। इस केस में उनका नाम भी आया था, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

