ममूटी की नई फिल्म 'कलमकवल' 27 नवंबर को होगी रिलीज

Oct 23, 2025, 04:48 PM

चेन्नई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार ममूटी की आने वाली फिल्म 'कलमकवल' का इंतजार दर्शकों को लंबे समय से था। इस फिल्म की रिलीज डेट तय हो गई है।

फिल्म के निर्माताओं ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि यह फिल्म इस साल 27 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होगी। इस फिल्म को जितिन के. जोस डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें सुपरस्टार ममूटी और विनायकन की जोड़ी दिखाई देगी।

अपनी एक्स टाइमलाइन पर अभिनेता ममूटी ने लिखा, "कलमकवल 27 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज हो रही है।"

सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पहले ही यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए मंजूरी दे दी है। निर्माताओं ने जब इसका टीजर जारी किया था, तभी से ही ममूटी के फैंस इस फिल्म का इंतजार करने लगे थे। फिल्म का टीजर दरवाजे पर हुई एक दस्तक से शुरू होता है। एक तमिल व्यक्ति दरवाजा खोलता है और पूछता है, "आप कौन हैं?" इसके बाद एक सीन में एक पुलिस अधिकारी एक शख्स से पूछता है, "क्या आप वही हैं जो नाथ हैं?"

इसके बाद दोनों मुख्य कलाकार, विनायकन और ममूटी, के कई दृश्य दिखाई देते हैं, जहां विनायकन को एक पुलिस अधिकारी और ममूटी को गंभीर स्वभाव के व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

फिल्म 'कलमकवल' को ममूटी के प्रोडक्शन हाउस ममूटी कंपनी बना रही है। इसी ने ही फिल्म का टाइटल और पहला पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। इसके दो पोस्टर अभी तक जारी हो चुके हैं।

'कलमकवल' की शूटिंग पिछले साल नवंबर में पूरी हुई थी। यह लंबे अरसे से रिलीज का इंतजार कर रही थी। इसकी कहानी और पटकथा जितिन के. जोस और जिष्णु श्रीकुमार ने लिखी है। इसकी एडिटिंग प्रवीण प्रभाकर ने की है। फिल्म का छायांकन फैसल अली ने किया है।

इसका संगीत युवा संगीतकार मुजीब मजीद ने तैयार किया है। फिल्म के स्टंट सीन संतोष ने कोरियोग्राफ किए हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में ममूटी को ऐसे रोल में देखा जाएगा, जिसमें दर्शकों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म में उनका किरदार एक खलनायक का होगा।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

