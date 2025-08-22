मनोरंजन

मलयालम वेब सीरीज '4 एंड 5 गैंग' का ट्रेलर रिलीज

Aug 22, 2025, 07:10 AM

चेन्नई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। निर्देशक कृष्णद की मोस्ट अवेटेड वेबसीरीज '4 एंड 5 गैंग' के मेकर्स ने गुरुवार को ट्रेलर रिलीज कर दिया। इसके बाद दर्शकों में उत्साह देखने को मिल रहा है।

सच्ची घटनाओं पर आधारित यह सीरीज स्लम इलाके की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसकी कहानी त्रिवेंदु शहर के एक गरीब इलाके की है, जहां पर चार लड़के और उनका एक बौना दोस्त रहते हैं, जो समाज में इज्जत कमाने के लिए संघर्ष करते हैं।

उनका सपना है कि वे अपने इलाके के मंदिरों में उत्सव का आयोजन कराएं, लेकिन उनके रास्ते में एक बड़ी रुकावट है, इलाके का खतरनाक गुंडा, जो दूध और फूलों के व्यापार पर कब्जा जमाए बैठा है।

सीरीज असली घटनाओं से प्रेरित है और इसमें हंसी-मजाक के साथ-साथ कड़वी सच्चाइयां भी दिखाई जाएंगी।

निर्देशक ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रेलर पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "जब एक गैंग सम्मान का सपना देखती है, तो उनके काम दंगा-फसाद बन जाते हैं। सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। देखिए '4 एंड 5 गैंग', जहां अपराध, कॉमेडी और हिंसा एक साथ मिलते हैं। '4 एंड 5 गैंग' 29 अगस्त से सोनी लीव पर स्ट्रीम होगी।"

कृष्णद के निर्देशन में बनी इस सीरीज को मैनकाइंड सिनेमास ने प्रोड्यूस किया है। इसमें जगदीश, इंद्रांस, विजयराघवन, हक्किम शाह, दर्शना राजेन्द्रन, संजू शिवराम और विष्णु अगस्त्य हैं। इसके अलावा, सचिन, शांति बालचंद्रन, निरंजन मणियन पिल्लै, श्रीनाथ बाबू, शंभु मेनन, प्रशांत एलेक्स और राहुल राजगोपाल जैसे उभरते कलाकार भी शामिल हैं।

इसकी सिनेमैटोग्राफी विष्णु प्रभाकर ने की है, जबकि संगीत सूरज संतोष और वार्की ने दिए हैं। वहीं, एडिटिंग सासी कुमार की है और एक्शन सीन को श्रवण सत्य ने कोरियोग्राफ किया है। कपड़ों की डिजाइनिंग दिव्या जोबी और कविता संतोष ने की है, जबकि वीएफएक्स कोकोनट बंच ने संभाला है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

