मिलिंद चंदवानी ने 'पति पत्नी और पंगा' में अविका गौर के लिए बनवाया टैटू, एक्ट्रेस बोलीं- इसे हमेशा संजोकर रखूंगी

Aug 08, 2025, 12:15 PM

मुंबई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री अविका गौर और उनके मंगेतर मिलिंद चंदवानी इन दिनों रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं। शो के दौरान मिलिंद ने अविका के लिए टैटू बनवाया, जिस पर अभिनेत्री ने कहा कि यह पल हमेशा उनके लिए खास और यादगार रहेगा।

शो के लेटेस्ट एपिसोड में एक बड़ा चैलेंज होगा, जिसमें सभी लड़कों को अपने पार्टनर के लिए टैटू बनवाना है।

जब अविका गौर से उनके मंगेतर मिलिंद चंदवानी के टैटू बनवाने को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मिलिंद हमेशा कहते थे कि वे एक दिन मेरे लिए ये टैटू जरूर बनवाएंगे, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसे नेशनल टेलीविजन पर, पूरी दुनिया के सामने होगा। यह पल कोई रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह मिलिंद का सच्चा प्यार था।"

उन्होंने आगे कहा, "मिलिंद को टैटू बनवाते देख मैं भावुक हो गई थी। यह टैटू मेरे लिए बेहद खास है; यह सिर्फ उकेरी गई इंक नहीं है, बल्कि यह मिलिंद की तरफ से मेरे लिए प्यार, वफादारी और एक ऐसा कमिटमेंट है जो शब्दों से परे है। इसने मुझे मेरे लिए मेरी अहमियत का अहसास कराया, मुझे गर्व हुआ, और सबसे बढ़कर मैंने महसूस किया कि मुझे कोई सच्चे दिल से प्यार करता है। अब ये टैटू सिर्फ एक निशान नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जिसे मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगी।"

रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में मुनव्वर फारुकी और सोनाली बेंद्रे मेजबान के रूप में नजर आ रहे हैं। यह शो 2 अगस्त से कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें कई सेलिब्रिटी कपल हिस्सा ले रहे हैं। इनमें हिना खान और रॉकी जायसवाल, रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला, अविका गोर और मिलिंद चंदवानी, देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी, सुदेश लेहरी और ममता लेहरी, गीता फोगाट और पवन कुमार, साथ ही स्वरा भास्कर और फहद अहमद शामिल हैं।

11 जून को अविका ने अपनी 'रोका सेरेमनी' की घोषणा की थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कर लिखा था, "उसने पूछा, मैं मुस्कुराई, मैं रोई और अपने जीवन का सबसे खूबसूरत और आसान जवाब यानी 'हां' जोर से कहा।”

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं पूरी तरह से फिल्मी हूं—बैकग्राउंड स्कोर, स्लो-मोशन, आंखों में ढेरों सपने, काजल लगाना और सब कुछ। मुझे ये सब चीजें पसंद हैं। वहीं, मिलिंद तर्कशील, शांत और हर परिस्थिति में फिट होने वाले इंसान हैं।"

उन्होंने आगे बताया, “मैं ड्रामा करती हूं। वह इसे मैनेज करते हैं। इन सब चीजों के बाद हम एक-दूसरे के लिए फिट हैं। इसलिए जब उन्होंने पूछा, तो मेरे अंदर की नायिका जाग गई और मेरे अंदर का प्रेम बाहर दिखने लगा। जवाब देने के दौरान मेरी आंखों में आंसू और दिमाग में एक साथ कई चीजें चल रही थीं, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा नहीं मिलता, लेकिन यह मेरा सच्चा प्रेम है, जो मुझे मिला।”

