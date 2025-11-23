मिलाप जावेरी ने की हर्षवर्धन राणे की तारीफ, एक्टर ने दिया मजेदार जवाब

मुंबई, 23 नवंबर (आईएएनएस)। हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की सफलता से गदगद डायरेक्टर मिलाप जावेरी फिल्म के एक्टर हर्षवर्धन राणे की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तारीफ करते नजर आए। मिलाप की पोस्ट पर हर्षवर्धन ने मजेदार अंदाज में रिप्लाई भी किया।
मिलाप जावेरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हर्षवर्धन की तस्वीर पोस्ट करते हुए एक लंबा-चौड़ा कैप्शन लिखा और उनकी खूब तारीफ की। मिलाप ने लिखा, “बहुत कम एक्टर्स किसी रोल में इतना डूबते हैं कि वो को-राइटर, को-एडिटर और को-डायरेक्टर बन जाते हैं। हर्षवर्धन राणे मेरी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में बिल्कुल ऐसे ही थे।"
उन्होंने हर्षवर्धन की तारीफ करते हुए आगे लिखा, "फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीना हो गया, ब्लॉकबस्टर चल रही है, अभी भी थिएटर्स में लगी है। अगर उनके पास चॉइस होती तो हर्ष आज भी मॉनिटर के सामने बैठे अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के तरीके ढूंढ रहे होते और मुझे मेरी राइटिंग-डायरेक्शन में इंस्पिरेशन दे रहे होते।”
इस पोस्ट का जवाब देते हुए हर्षवर्धन ने भी कमाल का अंदाज दिखाया। उन्होंने लिखा, “मिलाप जावेरी मैंने अपनी जिंदगी में किसी डायरेक्टर के साथ अगली फिल्म शुरू करने का इतना बेसब्री से इंतजार कभी नहीं किया! असली भारत, टियर-2, टियर-3 शहरों की सच्ची भावनाओं और छोटे शहरों के कनेक्ट की आपकी दुनिया में दोबारा आने के लिए बेताब हूं। आपका यकीन सोना है और आपका दिल हाई-टेम्परेचर भट्टी है।”
‘एक दीवाने की दीवानियत’ मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी रोमांटिक-ड्रामा है, जिसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में हैं। फिल्म एक पावरफुल राजनेता के बेटे, विक्रमादित्य भोसले और सफल अभिनेत्री, अदा रंधावा के बीच के जुनूनी प्यार की कहानी है। अदा, विक्रमादित्य के प्यार को अस्वीकार कर देती है, तो वह उसे एक महीने में शादी करने की चुनौती देता है। इसके बाद फिल्म की कहानी रोमांचक मोड़ लेती है।
--आईएएनएस
