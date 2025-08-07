मालाबार हिल नेचर ट्रेल की हरियाली और शांति ने एकता जैन का मोहा मन

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। एक्ट्रेस, मॉडल और इंफ्लुएंसर एकता जैन हाल ही में मुंबई के मालाबार हिल स्थित बीएमसी नेचर ट्रेल पहुंचीं। इस दौरान वह नेचर ट्रेल की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और शांत वातावरण में खोई नजर आईं।

एकता नेचर ट्रेल की न केवल तारीफ करती, बल्कि मुंबईवासियों को यहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाने की सलाह भी दी, जिससे अन्य लोग भी प्रकृति के बीच सुकून का अनुभव कर सकें।

एकता ने कहा, "मालाबार हिल का यह नेचर ट्रेल लकड़ी से बना है, जिस पर चलना किसी हिल स्टेशन पर सैर करने जैसा है। यहां की हरियाली, फ्रेश एयर और पक्षियों की चहचहाहट मन को शांति देती है।"

उन्होंने बताया कि इस ट्रेल का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक ताजा हवा का झोंका है। मुंबई जैसे व्यस्त और प्रदूषित शहर में इस तरह की जगहें बहुत जरूरी हैं। यह नेचर ट्रेल न केवल ऑक्सीजन का सोर्स है, बल्कि मानसिक शांति और प्रकृति से जुड़ाव का भी एक शानदार माध्यम है।

बीएमसी द्वारा विकसित यह नेचर ट्रेल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ शहरवासियों को प्रकृति के करीब लाने का एक अनूठा प्रयास है। यह ट्रेल न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि मुंबई जैसे महानगर में लोगों को प्रकृति का आनंद लेने का अवसर भी देता है। एकता ने पेड़ों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण पर भी बात की।

उन्होंने कहा, "ऐसी जगहें हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ना हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है।"

एकता के एक्टिंग करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 'शगुन', 'शाका लाका बूम-बूम', ‘कहानी शांति की’, 'नायक' और 'जिंदगी शतरंज है' जैसी फिल्मों और टीवी शोज में काम किए हैं। उन्हें असली पहचान कॉमेडी शो ‘गुस्ताख दिल’ से मिली।

एकता थिएटर में भी अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं। इसके अलावा, वह एक शानदार एंकर हैं और सोशल मीडिया पर अपने फैशन और लाइफस्टाइल की झलकियां भी शेयर करती हैं। इसके साथ ही वह सोशल वर्कर भी हैं, जो प्रेम सदन और एक्सेस लाइफ जैसे संगठनों के साथ जुड़ी हैं और अक्सर जरूरतमंदों की मदद करती रहती हैं।

टीवी शो के अलावा एकता कई हिंदी फिल्मों का भी हिस्सा रह चुकी हैं। वह ‘खाली बॉटल फुल बॉटल’, ‘शतरंज’ और ‘तौबा तौबा’ में भी काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही वह कई बड़े इवेंट्स और अवॉर्ड शोज में एंकरिंग भी कर चुकी हैं।

--आईएएनएस

एमटी/एबीएम