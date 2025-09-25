मनोरंजन

Malaika Arora Fitness : मलाइका अरोड़ा ने साझा किए फिटनेस के राज, वीडियो में बताए चाइनीज एक्सरसाइज के फायदे

मलाइका अरोड़ा ने फिटनेस के लिए शेयर की चाइनीज एक्सरसाइज
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 25, 2025, 06:18 AM
मलाइका अरोड़ा ने साझा किए फिटनेस के राज, वीडियो में बताए चाइनीज एक्सरसाइज के फायदे

मुंबई: अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस से लोगों के बीच सुर्खियों में बनी रहती हैं। अभिनेत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर फिटनेस टिप साझा की।

मलाइका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह चाइनीज एक्सरसाइज करती नजर आ रही है, जो न केवल शरीर को लचीला बनाती है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करती है।

पोस्ट किए गए वीडियो में मलाइका ने व्हाइट कलर का स्पोर्ट्स वियर पहना है। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "ये हैं सात ऐसी चाइनीज मूवमेंट, जो आपके शरीर को लचीलापन देने के साथ-साथ लसिका तंत्र को सक्रिय करते हैं। ये व्यायाम दिखने में थोड़े अलग हैं, लेकिन ये शरीर की अंदरूनी थकान और तनाव को दूर करके आपको हल्का और तरोताजा महसूस कराते हैं।"

अभिनेत्री ने वीडियो में एक वॉयस ओवर के जरिए इन व्यायामों के फायदे और करने का तरीका भी समझाया है। इन व्यायामों को करने से शरीर की लसिका तंत्र उत्तेजित होने के साथ रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत करने, जोड़ों को लचीला बनाने और तनाव को कम करने में कारगर हैं।

मलाइका का ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है और कई यूजर्स इसके लिए अभिनेत्री को धन्यवाद बोल रहे हैं।

मलाइका अरोड़ा लंबे समय से योग और फिटनेस की समर्थक रही हैं। वह अक्सर अपने सोशल मीडिया पर योग, वर्कआउट और स्वस्थ जीवनशैली से जुड़े टिप्स साझा करती रहती हैं।

मलाइका एक मॉडल, वीजे, अभिनेत्री रह चुकी हैं। वे रियलिटी शो में जज की भूमिकाओं में भी नजर आती हैं। वह कई बार डांस रियलिटी शो जैसे 'इंडियाज बेस्ट डांसर' और 'मूविंग इन विद मलाइका' और 'इंडियाज सुपर मॉडल' जैसे शो में भी नजर आई हैं। उन्होंने पहले आइटम सॉन्ग 'छैय्या छैय्या' और 'मुन्नी बदनाम' जैसे हिट गानों से लोकप्रियता हासिल की है।

 

Instagram VideoMalaika AroraBollywood actressyoga lifestylehealth and wellnessChinese Exercisefitness tips

Related posts

Loading...

More from author

Loading...