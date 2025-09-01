मनोरंजन

Malaika Arora Fitness: 51 साल की मलाइका अरोड़ा के लिए, ‘उम्र कोई बाधा नहीं’

मलाइका अरोड़ा बोलीं- उम्र नहीं, आत्मविश्वास और अनुभव ही असली खूबसूरती है।
Sep 01, 2025, 10:19 AM
51 साल की मलाइका अरोड़ा के लिए, ‘उम्र कोई बाधा नहीं’

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा फिल्म इंडस्ट्री की चुस्त-दुरुस्त अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। 51 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और स्टाइल देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आत्मविश्वास से लबरेज 'मल्ला' हर काम आसानी से कर लेती हैं।

आईएएनएस से खास बातचीत में मल्ला (मलाइका) ने उम्र और खूबसूरती के मायने बताए।

अभिनेत्री ने आईएएनएस से कहा, "मेरे लिए उम्र कभी बाधा नहीं रही, बल्कि यह आगे बढ़ने और खुद को निखारने की प्रक्रिया है। हर बीतते साल के साथ अनुभव, समझ और मजबूती मिलती है, और यही बदलाव मुझे सबसे सुंदर लगता है।"

मलाइका अरोड़ा मानती हैं कि असली खूबसूरती जवां दिखना या उसे बरकरार रखना नहीं बल्कि हर पड़ाव को आत्मविश्वास और गरिमा के साथ स्वीकारने में है। उन्होंने कहा, "जब भीतर संतुलन और आत्मसंतोष होता है, तो वही ऊर्जा आपके व्यक्तित्व से झलकती है। उम्र केवल एक संख्या है; यह असली सुंदरता को कभी नहीं माप सकती।"

मलाइका अरोड़ा को योग करना काफी पसंद है। इसके जरिए वो खुद को फिट रखती हैं। अपनी फिटनेस के वीडियो वो इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। कुछ दिनों पहले एक पोस्ट में उन्होंने अधोमुख वृक्षासन से होने वाले फायदों के बारे में बताया था। साथ ही इसे आसानी से कैसे किया जाए यह भी समझाया था।

मलाइका अरोड़ा फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस और डांसर हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक में एमटीवी इंडिया के लिए वीजे के रूप में की थी। जब उन्होंने बॉलीवुड में हाथ आजमाया तो उन्हें एक मजबूत पहचान एक्टिंग से ज्यादा आइटम नंबर्स से मिली। 2010 में रिलीज हुई फिल्म दबंग का "मुन्नी बदनाम हुई" काफी हिट रहा था। वह कई ब्रांड्स के लिए विज्ञापन भी कर चुकी हैं। उनके फोटोशूट की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। मलाइका ने 1998 में अभिनेता अरबाज खान से शादी की थी और 2017 में उनका तलाक हो गया था। फिलहाल वो अपने बेटे के साथ रहती हैं और एक रेस्टोरेंट की मालकिन भी हैं।

