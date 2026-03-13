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Malaika Arora Mejoy Brand : मलाइका अरोड़ा ने लॉन्च किया नया लाइफस्टाइल ब्रांड 'मेजॉय'

मलाइका अरोड़ा ने ‘मेजॉय’ ब्रांड लॉन्च किया, मिंत्रा के साथ मिलकर पेश किए फैशन एक्सेसरी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 13, 2026, 11:12 AM
मलाइका अरोड़ा ने लॉन्च किया नया लाइफस्टाइल ब्रांड 'मेजॉय'

मुंबई: अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने अब फैशन बिजनेस में भी बड़ा कदम रखा है। उन्होंने एक नया लाइफस्टाइल एक्सेसरी ब्रांड लॉन्च किया है, जिसका नाम 'मेजॉय' रखा गया है। यह ब्रांड उन्होंने एक्सीड एंटरटेनमेंट और मिंत्रा की बी2बी होलसेल कंपनी 'मिंत्रा जबोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' (एमजेआईपीएल) के साथ मिलकर तैयार किया है।

मेजॉय ब्रांड की शुरुआत एक बड़े कलेक्शन के साथ की गई है। इसके पहले कलेक्शन में 250 से ज्यादा अलग-अलग डिजाइन शामिल किए गए हैं। इस कलेक्शन में खास तौर पर दो तरह की एक्सेसरी पर ध्यान दिया गया है, पहला हैंडबैग और दूसरा लैब-ग्रोन डायमंड ज्वेलरी।

हैंडबैग के कई स्टाइल इस कलेक्शन में देखने को मिलते हैं, जैसे क्रॉसबॉडी बैग, स्ट्रक्चर्ड शोल्डर बैग, बकेट बैग, टोट बैग, ऑफिस के लिए क्लासिक बैग, बैकपैक और क्लच। इन बैग्स को अलग-अलग तरह के मटेरियल से बनाया गया है, जिनमें सिंथेटिक लेदर, ब्रेडेड डिजाइन, साटन, राइनस्टोन और मेटैलिक फिनिश जैसे मटीरियल शामिल है। हर बैग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह फैशनेबल भी लगे और रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी आरामदायक हो।

हैंडबैग के अलावा इस ब्रांड में लैब-ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का भी खास कलेक्शन पेश किया गया है। इसमें रिंग, इयररिंग, पेंडेंट, ब्रेसलेट और टेनिस ब्रेसलेट जैसे कई डिजाइन शामिल हैं। इन ज्वेलरी पीस को सिल्वर, गोल्ड और रोज-गोल्ड टोन में तैयार किया गया है। इनका बेस 925 स्टर्लिंग सिल्वर से बनाया गया है, जो ज्वेलरी की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। इसके साथ ही इन ज्वेलरी में इस्तेमाल किए गए डायमंड को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं आईजीआई और जीसीआई से प्रमाणित किया गया है।

मेजॉय सिर्फ एक फैशन ब्रांड नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक खास सोच भी है। इस ब्रांड का मुख्य संदेश है 'द जॉय ऑफ बीइंग मी', यानी अपने असली रूप में खुश रहना। ब्रांड तीन मुख्य सिद्धांतों पर काम करता है- असलीपन, आत्मविश्वास और आसानी से उपलब्ध होना। इसके लिए वह ऐसे डिजाइन पेश करना चाहता है जो स्टाइलिश और एस्पिरेशनल हों, लेकिन साथ ही इतने सुलभ हों कि लोग उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकें।

ब्रांड के लॉन्च के मौके पर मलाइका अरोड़ा ने कहा, "मेजॉय मेरा एक ऐसा सपना है जिसे मैंने लंबे समय से संजोकर रखा था। अपने पूरे करियर में मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि फैशन लोगों को आत्मविश्वास दे और उन्हें सहज महसूस कराए। 'द जॉय ऑफ बीइंग मी' खुद का जश्न है, ताकि हर महिला अपनी पहचान को गर्व के साथ स्वीकार करे और अपने स्टाइल के जरिए उसे दुनिया के सामने रखे। इस ब्रांड के जरिए मैं ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स को आम महिलाओं तक पहुंचाना चाहती हूं, ताकि हर महिला रोजमर्रा की जिंदगी में भी थोड़ी-सी लग्जरी का अनुभव कर सके, चाहे वह एक खूबसूरत हैंडबैग हो या एक आकर्षक डायमंड ज्वेलरी पीस।"

इस मौके पर एमजेआईपीएल के हाउस ऑफ ब्रांड्स के प्रमुख सुमन साहा ने भी मेजॉय को लेकर अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा, ''यह ब्रांड मलाइका अरोड़ा के खास फैशन सेंस और मॉर्डन स्टाइल को लोगों तक पहुंचाने का एक शानदार प्रयास है। यह ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो ट्रेंडी और स्टाइलिश एक्सेसरी पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही चाहते हैं कि वे चीजें उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के साथ भी मेल खाएं। इस ब्रांड के नए और आकर्षक डिजाइन ग्राहकों को जरूर पसंद आएंगे और यह ब्रांड फैशन एक्सेसरी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाएगा।''

वहीं एक्सीड एंटरटेनमेंट के सीईओ अफसर जैदी ने कहा, ''किसी सेलिब्रिटी के साथ मिलकर ब्रांड बनाना एक जिम्मेदारी भरा काम होता है। इसमें उस कलाकार की असली पहचान और बाजार की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी होता है। हमारी कंपनी पहले भी मिंत्रा के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है, इसलिए मेजॉय को लॉन्च करने की प्रक्रिया काफी सहज रही। मलाइका अरोड़ा फैशन की दुनिया में आइकन मानी जाती हैं और वह बिजनेस को भी अच्छी तरह समझती हैं।''

मेजॉय ब्रांड के प्रोडक्ट्स फिलहाल ऑनलाइन उपलब्ध हैं, और ग्राहक उन्हें सीधे मिंत्रा की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए खरीद सकते हैं।

--आईएएनएस

 

 

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