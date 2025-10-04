'मेला' में किसी और ने डब की थी मेरी आवाज : ट्विंकल खन्ना

मुंबई, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और वरुण धवन हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में दिखाई दिए थे। इस दौरान अभिनेता वरुण धवन ने फिल्म 'मेला' की बात की और कहा कि यह उनकी फेवरेट फिल्म है।

इस पर ट्विंकल खन्ना ने एक खुलासा किया कि इस फिल्म में उनकी आवाज किसी और ने डब की थी। 'मेला' फिल्म का निर्देशन धर्मेश दर्शन ने किया था। इस फिल्म में आमिर खान, फैसल खान और ट्विंकल खन्ना लीड रोल में थे।

शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में वरुण धवन ने ट्विंकल खन्ना की इस फिल्म की तारीफ की और कहा उन्हें रूपा की एक्टिंग काफी अच्छी लगी। इस पर ट्विंकल खन्ना ने कहा, "मैं अपने किरदार रूपा से प्यार करती हूं, लेकिन यह मेरी आवाज नहीं है। हां, बिल्कुल, यह मेरी आवाज नहीं है, क्योंकि निर्माताओं को लगा कि मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं, इसलिए उन्होंने इसे किसी अस्थमा रोगी से डब करवाया।"

उनके यह कहते ही आलिया, काजोल और वरुण धवन ठहाके लगाने लगे। वरुण धवन ने फिर कहा, "लेकिन यह निश्चित रूप से आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है क्योंकि आप रूपा जैसी बिल्कुल नहीं हैं। फिर भी आपको रूपा बनना पड़ा और यह काफी चुनौतीपूर्ण था।"

इस पर ट्विंकल ने खुद पर तंज कसते हुए कहा, "मैं कुछ भी नहीं बनी। मैंने यह काम छोड़ दिया क्योंकि मुझे रूपा बनना था।"

इसके बाद एक बार फिर से सेट पर ठहाके गूंजने लगे। बता दें कि 'मेला' फिल्म में बड़े सितारे होने के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के बाद ही ट्विंकल खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर लेखक बनने का फैसला किया था।

इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जनवरी 2001 में उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार से शादी कर ली। बताया जाता है कि अक्षय कुमार से शादी करने के लिए उन्होंने यह शर्त रखी थी कि अगर उनकी फिल्म 'मेला' फ्लॉप होती है तो ही वह उनसे शादी करेंगी और ऐसा ही हुआ।

शो की बात करें तो इसमें अभिनेत्री आलिया भट्ट को शो की दोनों होस्ट ने पेरेंटिंग टिप्स भी दी थीं। वहीं आलिया ने अपनी शादी के बारे में खुलकर बातें की थी।

हर गुरुवार को इस शो का एक नया एपिसोड रिलीज किया जाता है। दर्शक इस शो को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एएस