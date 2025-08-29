मनोरंजन

मुझे रेखा जी और 'कैसी पहेली' के फिल्मांकन की जानकारी नहीं थी : सुनिधि चौहान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 29, 2025, 01:09 AM

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर फिल्मकार प्रदीप सरकार की फिल्म 'परिणीता' को रिलीज हुए 20 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मूवी को फिर से री-रिलीज किया गया है। इसका सुपरहिट गाना ‘कैसी पहेली’ गायिका सुनिधि चौहान ने गाया था।

इस गाने को वेटरन एक्ट्रेस रेखा पर फिल्माया गया था। सुनिधि चौहान ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया और साथ ही बताया कि उन्हें यह नहीं पता था कि यह गाना रेखा जी पर फिल्माया जाएगा।

सुनिधी चौहान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “20 साल बीत जाने के बाद भी इसका जादू बरकरार है। संगीत आज भी उतना ही असरदार है और मोहब्बत उतनी ही ताजा लगती है। कलाकारों और निर्माताओं को सलाम क्योंकि यह फिल्म अब अपनी पूरी 8के खूबसूरती में दोबारा पर्दे पर लौट रही है। परिणीता 29 अगस्त को फिर से रिलीज हो रही है।”

सुनिधी चौहान ने बताया कि इस गाने को उन्होंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। तब उन्हें नहीं पता था कि इसे रेखा पर फिल्माया जाएगा। सुनिधि कहती हैं, "'कैसी पहेली जिंदगानी' मेरे लिए एक अनोखा और ताजा गीत था। इस गीत में पुराने जमाने का खूबसूरत आकर्षण और कैबरे का जायका था।"

सुनिधि ने आगे कहा, "इस गीत को और भी खास बनाने वाली बात यह थी कि इसे रेखा जी पर फिल्माया गया था- एक आइकॉन, एक लीजेंड, और जिनकी मैं फैन हूं। जब मैंने यह गीत रिकॉर्ड किया, तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इसे पर्दे पर पेश करेंगी, और उन्होंने स्क्रीन पर चार चांद लगा दिए और मेरी आवाज को इतना अच्छा बना दिया। उनकी सदाबहार मौजूदगी से मेल खाती मेरी आवाज मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात थी। मैं बहुत आभारी हूं कि आज भी यह गीत लोगों के दिलों में जिंदा है।"

गीतकार स्वानंद किरकिरे ने इस गाने को लिखा था। संगीतकार शांतनु मोइत्रा ने इसे संगीत में पिरोया था।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...