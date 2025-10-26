मनोरंजन

मुझे लगता है कि 'थामा' मेरे लिए ही बनी थी : आयुष्मान खुराना

Oct 26, 2025, 07:36 AM

मुंबई, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘थामा’ रिलीज हो चुकी है। इसमें वह एक बेताल की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में रश्मिका मंदाना और आयुष्मान की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।

फिल्म 76 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। ‘थामा’ पहले दिन सबसे अधिक कमाई करने वाली आयुष्मान खुराना के करियर की फिल्म बन गई है। उन्होंने इसकी सफलता का जश्न मनाते हुए आईएएनएस से कहा कि ऐसा लगता है कि यह फिल्म मेरे लिए ही बनी थी।

इस फिल्म में अभिनेता अपनी दूसरी फिल्मों से हटकर एक बेताल के रोल में दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता ने बताया, "मुझे सचमुच लगता है कि 'थामा' मेरे लिए ही बनी है, क्योंकि मैंने कई यथार्थवादी किरदार निभाए हैं, कुछ खामियों वाले किरदार भी निभाए हैं और इसलिए यह बदलाव और भी मजेदार है। लोगों ने मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखा है जो अल्फा है, जो शक्तिशाली है, या एक्शन में माहिर है।"

उन्होंने आगे कहा, "तो, मुझे लगता है कि एक अभिनेता और फिल्म में एक किरदार के रूप में भी यह मेरे लिए एक बेहतरीन मोड़ था। मैं अनोखी फिल्में करने के लिए जाना जाता हूं और यह खास फिल्म, मैडॉक हॉरर-कॉमेडी जगत के अगले अध्याय की शुरुआत है और अपने आप में अनोखी है क्योंकि यह बेताल की कहानियों और उत्पत्ति की पड़ताल करती है।"

रश्मिका मंदाना के पैरेंट्स ने भी यह फिल्म देखी और उन्हें भी यह बहुत पसंद आई। उन्होंने इसको अपनी बेटी की बेस्ट फिल्मों में से एक बताया है।

इस फिल्म ने पहले ही दिन 25 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी। ‘थामा’ को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी है और ये उनकी हॉरर यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है। इससे पहले मैडॉक 'स्त्री', 'स्त्री'-2, 'भेड़िया', और 'मुंज्या' बना चुके हैं और चारों ही फिल्मों ने अच्छी कमाई की।

'थामा' 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वरुण धवन का कैमियो भी है। इसमें वह अपनी फिल्म 'भेड़िया' के रोल में दिखाई दिए हैं।

