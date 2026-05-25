'मुझे कुछ कहना है' के 25 साल पूरे, तुषार कपूर ने शेयर किए साल 2001 के पुराने टिकट

मुंबई, 25 मई (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर की पहली (डेब्यू) फिल्म 'मुझे कुछ कहना है' के रिलीज के 25 साल पूरे हो गए। इसी बीच उन्होंने फिल्म से जड़ी कुछ यादगार पलों को शेयर किया।

इस उपलब्धि पर अभिनेता तुषार कपूर ने सोमवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर महाराष्ट्र के मुंबई शहर के अलग-अलग सिनेमाघरों से साल 2001 में खरीदी गई फिल्म के पुराने टिकटों का एक कोलाज शेयर किया।

इन टिकटों में विभिन्न सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के शो शामिल है जो उस समय बेहद लोकप्रिय हुआ करते थे, जहां दर्शक बॉलीवुड फिल्मों के लिए सिनेमा हॉल के बाहर लंबी कतार में खड़े रहते थे।

तुषार कपूर ने इंस्टा स्टोरी कैप्शन में लिखा, '' 'मुझे कुछ कहना है' के 25 साल 25/5/2001, साथ ही एक दिल वाला इमोजी भी लगाया।''

फिल्म 'मुझे कुछ कहना है' के बारे में बात करें तो यह 25 मई 2001 को रिलीज हुई थी, करीना कपूर स्टारर इस फिल्म में तुषार ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था।

फिल्म का निर्देशन सतीश कौशिक ने किया था और इसको वाशु भगनानी ने पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया था।

फिल्म में अमरीश पुरी, रिंकी खन्ना, आलोकनाथ, हिमानी शिवपुरी, दिनेश हिंगू मुख्य भूमिका में नजर आए थे।

फिल्म की कहानी एक शर्मीले युवक के इर्द-गिर्द घूमती है जो उस लड़की के प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, जिसका वह दिल से मुरीद है। फिल्म का संगीत, विशेषकर 'रब्बा मेरे रब्बा',और 'दुपट्टा' जैसे गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

'मुझे कुछ कहना है' की सफलता के बाद अभिनेता तुषार कपूर और करीना ने 'जीना सिर्फ मेरे लिए', 'गोलमाल रिटर्न्स' सहित कई फिल्मों में स्क्रीन शेयर किया। 2000 के दशक की शुरुआत में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।

करीना कपूर ने तुषार कपूर की 2007 में आई फिल्म 'क्या लव स्टोरी है' के गाने 'इट्स रॉकिंग' गाना में स्पेशल ऑपरेशंस में नजर आई थी, जिसमें तुषार कपूर के साथ आयशा टाकिया ने अभिनय किया था।

बता दें कि तुषार कपूर दिग्गज अभिनेता जितेंद्र और निर्माता शोभा कपूर के बेटे हैं। तुषार कपूर अपने बेटे लक्ष्य कपूर के सिंगल फादर हैं, जिनका जन्म 2016 में सरोगेसी के जरिए हुआ था।

तुषार के काम को सबसे ज्यादा तारीफ मिलने का दौर रोहित शेट्टी की 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी के साथ आया, जहां उन्होंने मूक लेकिन बेहद मजेदार किरदार लकी की भूमिका निभाई। दर्शकों और आलोचकों दोनों ने उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की।

इन वर्षों में तुषार कपूर 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'द डर्टी पिक्चर', 'क्या कूल है हम', 'शोर इन द सिटी' और 'शूटआउट एट वडाला' जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं।

तुषार कपूर अपनी आगामी फिल्म 'गोलमाल 5' के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो रोहित शेट्टी की बेहद सफल कॉमेडी फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी है।

--आईएएनएस

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