मनोरंजन

मुझे अपने काम का बखान करना पसंद नहीं: सोनाली कुलकर्णी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 28, 2025, 05:46 AM

मुंबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी बहुत जल्द फिल्म ‘हैलो नॉक नॉक कौन है’ में दिखाई देंगी। इस फिल्म की रिलीज से पहले उन्होंने आईएएनएस से खास बात की। इस दौरान उन्होंने फिल्म के बारे में बात की।

साथ ही उन्होंने बताया कैसे एक स्टार की टीम मिलकर उनके लिए मेहनत करती है।

एक अभिनेता की लंबी-चौड़ी टीम के बारे में बात करते हुए सोनाली कुलकर्णी ने कहा, "मुझे लगता है कि यह हर स्टार की सहजता का मामला है। आखिरकार, अभिनेता अपनी टीम और साथियों के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। दर्शक उन पर प्यार बरसाते हैं और उनके लाखों प्रशंसक हैं। इसलिए यह तय करना स्टार और निर्माता पर निर्भर करता है कि उनकी टीम कितनी बड़ी या छोटी होनी चाहिए। आखिरकार यह सही संतुलन बनाने के बारे में है।"

सोनाली ने अपने हाल के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए कहा कि इस दौरान उन्होंने क्या अंतर देखे। साथ ही उनसे मिलने वाली प्रशंसा पर भी बात की।

उन्होंने कहा, "काम के बीच अंतरों से अधिक, मुझे समानताएं नजर आती हैं। एक कलाकार के तौर पर मैं आभारी हूं कि मैं इतना काम कर रही हूं और दर्शकों से इतनी प्रतिक्रिया प्राप्त कर रही हूं। मुझे अपने काम का बखान करना पसंद नहीं है, क्योंकि यह स्वार्थी लग सकता है, लेकिन मुझे बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। लोग मेरे काम को एक के बाद एक देख पा रहे हैं चाहे वह मानवता मर्डर्स हो, 'ट्रायल सीजन 2' हो, 'जो तेरा है वो मेरा है,' 'सितारा,' 'लव सितारा,' और अब 'हैलो नॉक नॉक कौन है' जैसी फिल्में हों। मुझे बहुत गर्व और सौभाग्य महसूस होता है कि मेरा काम लगातार दर्शकों तक पहुंच रहा है और वह मुझे प्यार दे रहे हैं।"

फिल्म ‘हैलो नॉक नॉक कौन है’ की बात करें तो इस फिल्म में सोनाली के अलावा दयानंद शेट्टी, लिलिपुट, आदित्य श्रीवास्तव और बरखा बिष्ट जैसे कलाकार हैं। इसे परबल बरूआ ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म जल्द रिलीज होगी। इसे दयानंद शेट्टी ने प्रोड्यूस किया है।

--आईएएनएस

जेपी/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...