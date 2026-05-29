मुझे अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं, रिश्तों, संघर्ष और करियर पर एक्टर रित्विक धनजानी ने खोले राज

मुंबई, 29 मई (आईएएनएस)। अभिनेता रित्विक धनजानी ने खुलासा किया है कि जीवन में कई व्यक्तिगत, सामाजिक और वित्तीय जोखिम उठाने के बावजूद उन्हें कोई पछतावा नहीं है। अगर उन्हें एक और मौका दिया जाए तो वे अपना जीवन बिल्कुल उसी तरह जीना चाहेंगे।

रित्विक धनजानी ने आईएएनएस के साथ विशेष बातचीत में कहा, "उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई साहसिक कदम उठाए हैं। हर निर्णय ने, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, उन्हें आज के व्यक्तित्व के अनुरूप ढालने में मदद की है।हालांकि इनमें से कई जोखिम उनके जीवन के गहरे व्यक्तिगत पहलुओं से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को फिर से संवारने और कठिन दौर से मजबूत होकर उभरने में विश्वास रखा है।

रित्विक ने कहा, “मेरे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कई ऐसे मौके आए हैं जब मैंने साहसिक कदम उठाए हैं, चाहे वह किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर हां कहना हो या किसी मुश्किल दौर से गुजरते समय खुद को फिर से संवारना हो। मैं उस दौर को भूलकर खुद को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश करता हूं।”

रित्विक ने यह भी स्वीकार किया कि कई जोखिम बेहद निजी थे और उनमें अन्य लोग भी शामिल थे, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से उन पर चर्चा करना पसंद नहीं करते।

पेशेवर तौर पर, उन्होंने अक्सर तर्क या सुरक्षा के बजाय सहज प्रवृत्ति और जुनून से प्रेरित होकर ही प्रोजेक्ट चुने हैं।

उन्होंने कहा, “जैसा कि मैंने कहा, कई पेशेवर प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो मैंने सिर्फ अपने दिल की बात सुनकर किए हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया है, उसका मुझे किसी न किसी रूप में कई गुना लाभ मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने जो भी निर्णय लिए हैं, उनके लिए मैं आभारी हूं।"

अभिनेता ने भावुक होकर कहा, "मैं वादा करता हूं, मुझे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं है। अगर मुझे अपना जीवन दोबारा जीने का मौका मिले, तो मैं इसे ठीक वैसे ही जीऊंगा, जैसे मैंने जीया है। मैं अपने जीवन में कुछ भी बदलना नहीं चाहता।"

रित्विक धनजानी फिलहाल अपने आगामी रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की तैयारियों में जुटे हैं। अभिनेता, अन्य प्रतियोगियों के साथ वर्तमान में स्टंट पर आधारित रियलिटी शो की शूटिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हैं।

पिछले कुछ वर्षों में रित्विक ने 'पवित्र रिश्ता', 'नच बलिये', 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' जैसे शो के साथ मनोरंजन उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

--आईएएनएस

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