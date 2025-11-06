मीजान जाफरी और पिता जावेद जाफरी में हुई नोकझोंक, बोले- असली मुकाबला जल्द

मुंबई, 6 नवंबर (आईएएनएसए)। अभिनेता मीजान जावेरी और जावेद जाफरी इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे-2' को लेकर सुर्खियों में हैं। गुरुवार को अभिनेता ने पिता संग मजेदार वीडियो पोस्ट किया।

मीजान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दोनों अपनी-अपनी पीढ़ी को लेकर हल्की-फुल्की बहस कर रहे हैं। मीजान ने पोस्ट कर इसे कैप्शन दिया, "एक कहता है 'मैंने तुझे सिखाया,' दूसरा कहता है 'अब बारी मेरी है।' असली मुकाबला जल्द ही।"

दोनों की हल्की-फुल्की नोक-झोक प्रशंसकों के दिल को भा गई। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

पिता-बेटे की जोड़ी जल्द ही फिल्म 'दे दे प्यार दे-2' में देखने को मिलेगी। मेकर्स ने फिल्म के कुछ गाने रिलीज कर दिए हैं और कुछ रिलीज होने बाकी हैं।

अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म में नए किरदारों की एंट्री हुई है। फिल्म की कहानी में अजय देवगन के किरदार आशीष अपनी गर्लफ्रेंड आयशा (रकुल प्रीत सिंह) के माता-पिता को रिश्ते के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। फिल्म में दर्शकों को प्यार, हंसी और पारिवारिक उलझनें देखने को मिलेंगी।

फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा नए किरदारों को भी जोड़ा गया है, जिसमें आर. माधवन, गौतमी कपूर, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, और इशिता दत्ता जैसे कलाकार शामिल हैं।

यह फिल्म 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है और इसका निर्माण टी-सीरीज फिल्म्स और लव फिल्म्स ने मिलकर किया है।

फिल्म 'दे दे प्यार दे' साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अजय और रकुल के अलावा तब्बू भी मुख्य भूमिका में थीं। फिल्म की कहानी आशीष मेहरा की है, जिसे छोटी उम्र की लड़की आयशा, जिसका किरदार रकुल ने निभाया था, से प्यार हो जाता है। पहले पार्ट में आशीष के परिवार को दिखाया गया था, जिसमें तब्बू ने अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभाया था।

वहीं, दूसरे पार्ट में रकुल यानी आयशा के परिवार को दिखाया जाएगा। फिल्म में आर. माधवन ने रकुल के पिता का किरदार निभाया है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी