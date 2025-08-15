माइक्रो ड्रामा ही आने वाले समय में मनोरंजन का तरीका होगा : जरीन खान

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। 'वीर', 'हाउसफुल-2', और 'हेट स्टोरी-3' जैसी फिल्मों में अभिनय का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री जरीन खान अब माइक्रो-ड्रामा (छोटी दमदार कहानियां) में नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि यह कंटेंट इंडस्ट्री में एक अहम और नया मोड़ लेकर आएगा।

जरीन खान अब माइक्रो-ड्रामा की दुनिया में कदम रख रही हैं। उनके नए प्रोजेक्ट का नाम 'फिर से रीस्टार्ट' है, जिसके साथ वह इस तेजी से बढ़ते फॉर्मेट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली हैं।

इस नए फॉर्मेट और कहानी को लेकर अभिनेत्री ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "'माइक्रोड्रामा' एक नया कॉन्सेप्ट है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है और लोग इसे देखकर जुड़ाव भी महसूस करेंगे।

उन्होंने आगे कहा, "इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे लोग फोन पर भी देख सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे देख सकेंगे।

अभिनेत्री का मानना है कि माइक्रो-ड्रामा ही आने वाले समय में मनोरंजन का एक तरीका होगा। उनका कहना है कि इसकी छोटी-छोटी कहानियां कम समय में देखी जा सकती हैं, जिससे लोग जुड़ाव महसूस करेंगे और यह हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध भी होगी।

माइक्रो ड्रामा शो 'फिर से रीस्टार्ट' के जरिए जरीन एक बार फिर से यह साबित करने जा रही हैं कि वह नए कॉन्सेप्ट को अपनाने से डरती नहीं हैं और दर्शकों से जुड़ने के लिए हमेशा कुछ-न-कुछ नया तरीका अपनाती रहती हैं। यह ड्रामा अब पॉकेट टीवी पर स्ट्रीम हो रहा है।

कुछ समय पहले जरीन खान ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कैटरीना कैफ के साथ फैन गर्ल मोमेंट को याद किया था। दरअसल, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर पुराना वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह फिल्म 'रेस' के प्रीमियर में कैटरीना से ऑटोग्राफ लेती नजर आ रही थीं। यह वह समय था, जब वह खुद फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थीं।

अभिनेत्री ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "ओ माई गॉड! ये वीडियो मुझे आज मिला और इसे देखकर आज भी ऐसा लगता है कि मानो ये कल की बात है। ये वीडियो फिल्म 'रेस' के प्रीमियर के समय की है। एक दोस्त की वजह से हमें प्रीमियर में जाने के लिए पास मिले थे और हम अपनी आंखों से ये खूबसूरत पल देख पाए थे। उस समय मैं सिर्फ उनकी एक फैन थी, जिसे नहीं पता था कि एक दिन मैं इसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनूंगी।"

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी