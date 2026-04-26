माइकल जैक्सन को बॉलीवुड का सलाम, 1996 के भारत दौरे की यादें हुईं ताजा

मुंबई, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। मनोरंजन की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं, जो समय की सीमाओं को पार कर अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम माइकल जैक्सन का है। हाल ही में मुंबई में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 1966 के उस ऐतिहासिक पल को फिर से जीवंत किया गया, जब माइकल जैक्सन पहली बार भारत आए थे।

कार्यक्रम के बाद माइकल फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग भी दिखाई गई। इसके बाद बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने समाचार एजेंसी आईएएनएस के साथ बातचीत में माइकल जैक्सन के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और उनके साथ जुड़ी अपनी व्यक्तिगत यादें साझा कीं।

अभिनेता नील नितिन मुकेश के लिए यह पल बेहद खास था। उन्होंने बताया कि जब 1996 में 'हिस्ट्री वर्ल्ड टूर' के लिए माइकल जैक्सन मुंबई आए थे, तब वह उन खुशकिस्मत बच्चों में से थे।

नील ने कहा, "मुझे वह वक्त आज भी अच्छे से याद है। मेरे पिता मुझे, मेरी बहन, और करीबी 20 दोस्तों को वहां लेकर गए थे। आज इतने सालों बाद यहां अपनी बेटी के साथ आना मेरे लिए 'जीवन के चक्र' जैसा महसूस हो रहा है। तब मैं बच्चा था, आज मैं खुद एक पिता के रूप में उनकी विरासत को अपनी अगली पीढ़ी को दिखा रहा हूं।"

नील ने आगे कहा कि एक ढाई घंटे की फिल्म माइकल जैक्सन जैसे महान व्यक्तित्व के साथ पूरा न्याय नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, "माइकल की कहानी इतनी बड़ी है कि उस पर कई और फिल्में बननी चाहिए।"

गायिका असीस कौर ने फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि माइकल संगीत जगत का एक ऐसा ध्रुव तारा है, जिसकी चमक तक पहुंचना किसी भी कलाकार का सपना है। उन्होंने कहा, "माइकल जैक्सन सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि वह एक लीजेंड थे। आज के समय में उस स्तर का स्टारडम हासिल करना लगभग नामुमकिन है। यदि भारत में कोई माइकल जैक्सन के डांस स्टाइल के करीब पहुंच सकता है तो वह ऋतिक रोशन ही हैं।"

अभिनेत्री सौंदर्या शर्मा ने विजक्राफ्ट की टीम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने 1996 में माइकल जैक्सन को भारत लाकर कला के क्षेत्र में एक नया पैमाना स्थापित किया था। सौंदर्या ने माइकल के सबसे प्रसिद्ध डांस स्टेप 'मून वॉक' का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने डांस को एक ऐसी कला बना दिया, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था।

उन्होंने भारतीय डांसर्स के बारे में बात करते हुए कटरीना कैफ और माधुरी दीक्षित के योगदान को भी याद किया। सौंदर्या के अनुसार, माइकल जैक्सन जैसा दूसरा कोई कभी नहीं हो सकता।

--आईएएनएस

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