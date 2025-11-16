Breast Cancer Awareness : महिमा चौधरी ने स्तन कैंसर पर जागरूकता फैलाने की अहमियत पर दिया जोर

मुंबई: कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मशहूर हस्तियां अक्सर आगे आती रहती हैं। इस कड़ी में बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री महिमा चौधरी ने महिलाओं में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने विचार साझा किए।

महिमा चौधरी ने आईएएनएस से कहा, ''सभी महिलाओं के लिए सालाना जांच और स्क्रीनिंग करवाना बहुत जरूरी है। मेरा मानना ​​है कि घर के सभी पुरुषों को इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और साल में एक दिन महिलाओं की जांच के लिए समर्पित करना चाहिए। उन्हें पास के स्वास्थ्य शिविरों में जांच के लिए ले जाना चाहिए।''

महिमा ने आगे बताया कि कई स्वास्थ्य शिविरों में यह जांच मुफ्त में की जाती है, इसलिए साल में कम से कम एक बार घर की महिलाओं की जांच करवाना आवश्यक है। उनका कहना है कि स्तन कैंसर किसी भी उम्र की महिलाओं को हो सकता है, और यहां तक कि कम उम्र की लड़कियों में भी इसका खतरा बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज है और जितना जल्दी इसका पता चलता है और इलाज शुरू होता है, उतनी ही जल्दी महिला पूरी तरह स्वस्थ हो सकती है।

स्तन कैंसर, जिसे ब्रेस्ट कैंसर भी कहा जाता है, महिलाओं के स्तन में कोशिकाओं के असामान्य रूप से बढ़ने और ट्यूमर बनने की प्रक्रिया है। यह बीमारी प्रारंभिक अवस्था में पहचान ली जाए तो इसका इलाज संभव है।

स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षणों में स्तन का आकार या बनावट बदलना, किसी हिस्से में गांठ महसूस होना, निपल से असामान्य स्राव या त्वचा का रंग बदलना शामिल हैं।

बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में कई अभिनेत्रियों ने इस बीमारी का सामना किया है। इनमें खुद महिमा चौधरी, ताहिरा कश्यप, हमसा नंदनी, मुमताज, छवि मित्तल और हिना खान जैसी अभिनेत्रियां शामिल हैं। ताहिरा कश्यप, जो अभिनेता आयुष्मान खुराना की पत्नी हैं, ने 2018 में इस बीमारी से लड़ाई लड़ी और पूरी हिम्मत के साथ इस चुनौती का सामना किया।

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री हमसा नंदनी ने 2021 में ब्रेस्ट कैंसर से जंग जीती और इलाज के बाद फिल्मों में वापसी की। बॉलीवुड की पुरानी अदाकारा मुमताज को 2002 में 50 साल की उम्र में इस बीमारी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इलाज करवाया और आज वह स्वस्थ जीवन जी रही हैं।

अभिनेत्री छवि मित्तल ने 2022 में इस बीमारी को मात दी और हिना खान ने कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर से जंग जीती।

--आईएएनएस