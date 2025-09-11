मनोरंजन

Mahi Vij Instagram Photos : माही विज ने अपनी अदाओं से बिखेरा जलवा, तस्वीरों में दिखाया खास अंदाज

माही विज का ट्रेडिशनल गुलाबी सूट लुक इंस्टाग्राम पर वायरल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 11, 2025, 11:44 AM
माही विज ने अपनी अदाओं से बिखेरा जलवा, तस्वीरों में दिखाया खास अंदाज

मुंबई: टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री माही विज अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ-साथ वह एक अच्छी मां भी हैं। गुरुवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

इन तस्वीरों में माही ने हल्का गुलाबी कलर का सूट पहना है, जो उनकी सादगी और शालीनता को निखार रहा है। इस ट्रेडिशनल परिधान को अभिनेत्री ने अपने सादगी भरे मेकअप के साथ पूरा किया। उन्होंने मिनिमल मेकअप के साथ बालों को हल्का कर्ल किया है और बालों में हल्के गुलाबी रंग का गुलाब सजाया गया है, जो उनके इस पारंपरिक लुक को और खास बना रहा है।

तस्वीरों में माही अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में हाथ में फूल लिए हुए प्यारी-सी मुस्कान के साथ पोज दे रही हैं। दूसरी में, वह फूलों को प्यार से पकड़ कर कैमरे को पोज दे रही हैं। एक और तस्वीर में वह सूट को संवारती हुई तस्वीर खिचवा रही हैं।

माही ने इसे कैप्शन दिया, "अपनी मनपसंद चीज को चुनो।"

इससे पहले अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह फोटोशूट करवाती नजर आ रही थीं। माही ने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, हल्के मेकअप के साथ उन्होंने बड़े-बड़े झुमके पहन रखे थे। अभिनेत्री के वीडियो के बैकग्राउंड में 'मौला मेरे मौला' गाना ऐड किया गया है। माही ने वीडियो के कैप्शन में सिर्फ एक गुलाबी फूल का इमोजी शेयर किया है, जो उनकी ड्रेस और बैकग्राउंड की खूबसूरती को बखूबी दर्शाता है।

माही ने भले ही मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की हो, लेकिन उन्हें घर-घर में पहचान टीवी शो 'लागी तुझसे लगन' में नकुशा के किरदार से मिली थी। कई टीवी शोज में काम करने के बाद उन्होंने साल 2019 में बेटी तारा के जन्म के बाद से पर्दे से दूरी बना ली और तब से अपने परिवार को समय दे रही हैं।

माही विज और जय भानुशाली ने साल 2011 में शादी की थी। इस कपल ने 2017 में दो बच्चों, राजवीर और खुशी, को फॉस्टर पैरेंट बनकर अपनाया था। वहीं, 2019 में आईवीएफ के जरिए अपनी बेटी तारा का स्वागत किया।

 

 

Instagram photoshoottraditional outfitcelebrity styleMahi VijTV actress looksocial media trendsIndian television stars

Related posts

Loading...

More from author

Loading...