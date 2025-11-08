मनोरंजन

Mahi Vij Health : तलाक की खबरों के बीच अस्पताल में भर्ती हुई माही विज, वीडियो शेयर कर दी जानकारी

माही विज अस्पताल में भर्ती, बोलीं जल्द ठीक होकर लौटूंगी ‘सहर होने को है’ के सेट पर।
Nov 08, 2025, 05:43 AM
नई दिल्ली: टीवी एक्ट्रेस माही विज जल्द ही सीरियल 'सहर होने को है' में दिखने वाली हैं, जो कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा, लेकिन इसी बीच माही विज की तबीयत खराब हो गई है।

एक्ट्रेस ने अस्पताल से ही दोस्तों और फैंस के लिए वीडियो जारी किया और हेल्थ अपडेट शेयर की।

माही विज ने पहले अपने अस्पताल में एडमिट होने की फोटो पोस्ट की थी। उन्होंने चाहने वालों के लिए अस्पताल के बेड से ही वीडियो बनाई है। वीडियो में माही कह रही हैं, "आज सुबह मुझे फिर से बुखार आया है, और मेरी डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन मुझे गंभीर वायरल हुआ है। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि मैं शूट पर नहीं जा पा रही हूं। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैं खुद को ठीक करने के लिए पूरी मेहनत कर रही हूं और कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ठीक होकर वापस शूटिंग पर लौट सकूं। आप बस अपनी दुआओं में याद रखें।"

माही विज सीरियल 'सहर होने को है' में दिखने वाली हैं। सीरियल का प्रोमो भी रिलीज हो चुका है जिसमें माही ने एक मां का रोल प्ले किया है, जो अपनी बच्ची को शादी की बेड़ियों में नहीं बल्कि आसमान की उड़ान देना चाहती हैं।

कहानी एक मुस्लिम परिवार की है, जिसमें सहर पढ़ना चाहती है लेकिन उसके अब्बू उसकी शादी कराना चाहते हैं। सीरियल में माही सहर की मां बनी हैं, जो अपनी बेटी के हक की लड़ाई अपने पति और पूरे समाज से लड़ने वाली हैं। माही काफी लंबे समय बाद पर्दे पर दिखने वाली हैं।

सीरियल 'सहर होने को है' टीवी पर कब प्रसारित होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सीरियल के रिलीज की तारीख सामने नहीं आई है।

इसी बीच माही विज अपने और एक्टर जय भानुशाली के तलाक को लेकर भी सुर्खियों में हैं। काफी समय से कथित तौर पर कपल के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों ने कथित तौर पर तलाक ले लिया है, लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान कपल की तरफ से नहीं आया है।

माही ने एक वीडियो में कहा कि जब तक वो खुद तलाक के मामले पर कुछ न कहें, तब तक अफवाहों पर यकीन न किया जाए।

--आईएएनएस

 

 

Seher Hone Ko Haihealth updateMahi Vijtelevision industryColors TVentertainment newsTV actress

