Mahi Vij Instagram Video: माही विज ने बेटी खुशी का दिल छू लेने वाला वीडियो किया पोस्ट, फैंस ने बताया 'सुपर मॉम'

मुंबई: 'लागी तुझसे लगन,' 'बालिका वधू,' 'अकेला,' 'कैसी लगी लगन,' और 'शुभ कदम' जैसे टीवी सीरियल में काम कर चुकी अभिनेत्री माही विज ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें माही बेटी खुशी के साथ 'जुदाई-जुदाई' गाने का वीडियो बनाती नजर आ रही हैं।

अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके आगे मैं हर बार हार जाती हूं। इसका होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत है… और, जब इसने पहली बार मुझे 'मम्मा' कहा था, वो पल मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया था।"

अभिनेत्री का यह वीडियो प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है। वे माही की 'सुपर मॉम', 'स्वीट', और 'बेस्ट मॉम' जैसे शब्दों से सराहना कर रहे हैं।

अभिनेत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपने बच्चों के साथ अक्सर वीडियो बनाती हैं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करती हैं। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह उनके साथ खेलती नजर आ रही थीं। अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया था, "मेरे बच्चे ही मेरी ताकत हैं, मेरी सबसे बड़ी खुशी हैं। तुम्हें बढ़ते और खिलते देखना मेरे जीवन का सबसे अनमोल सुख है। मां बनने का सौभाग्य देने के लिए धन्यवाद।"

माही विज और जय भानुशाली ने साल 2011 में शादी की थी। इस कपल ने 2017 में दो बच्चों, राजवीर और खुशी, को फॉस्टर पैरेंट बनकर अपनाया था। वहीं, 2019 में आईवीएफ के जरिए अपनी बेटी तारा का स्वागत किया।

माही के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद उन्हें टीवी शो 'लागी तुझसे लगन' में नकुशा के किरदार से बड़ी पहचान मिली। उन्होंने कई अन्य टीवी शो जैसे 'बालिका वधू' में भी काम किया। साल 2019 में बेटी तारा के जन्म के बाद से उन्होंने छोटे पर्दे से दूरी बना ली और तब से अपने परिवार को समय दे रही हैं।