Theatre Comeback : सपनों के शहर में 'एनिमल' बनने की दास्तां, महेश मांजरेकर की रंगमंच पर वापसी

Mar 02, 2026, 02:25 PM
सपनों के शहर में 'एनिमल' बनने की दास्तां, महेश मांजरेकर की रंगमंच पर वापसी

मुंबई:  मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर काफी समय बाद रंगमंच पर वापसी करने जा रहे हैं। वे जल्द ही नाटक 'एनिमल' में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस नाटक का निर्माण प्रसिद्ध थिएटर निर्माता अश्विन गिडवानी ने किया है।

एनिमल एक गहरी और भावुक कहानी है, जो महत्वाकांक्षा के पीछे भागते हुए इंसान की भावनाओं के धीरे-धीरे होने वाले क्षरण को दिखाती है। नाटक का मुख्य किरदार है दत्तू, जिसे महेश ने बखूबी निभाया है।

दत्तू महाराष्ट्र के पंढरपुर के पास एक छोटे से शहर का साधारण युवक है। वह स्टार बनने के बड़े सपने लेकर मुंबई आता है।

अपने किरदार को लेकर महेश मांजरेकर ने बताया, "यह कहानी मैंने इंडस्ट्री में बहुत करीब से देखी है। दत्तू कोई हीरो नहीं है और न ही कोई खास शख्स। वह बस एक आम लड़का है, जो सपनों से भरा सूटकेस और पेट में भूख लेकर मुंबई पहुंचता है। मैंने ऐसे हजारों युवकों को देखा है। कुछ लोग स्टार बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ परछाई बनकर रह जाते हैं।"

उन्होंने आगे बताया, "जिस चीज ने मुझे इस नाटक की ओर खींचा, वह दत्तू की मासूमियत थी। शहर उसे रातोंरात नहीं बदलता, बल्कि धीरे-धीरे छीन लेता है। एक समझौता, एक अपमान, एक रिजेक्शन ऐसे ही छोटे-छोटे कदमों से वह 'जानवर' बनता जाता है।"

‘एनिमल’ नाटक करीब नौ साल की लंबी तैयारी और बातचीत के बाद मंच पर आ रहा है। इस प्रोडक्शन में महेश मांजरेकर ने डायरेक्टर और एक्टर दोनों की जिम्मेदारी संभाली है। यह फैसला नाटक को और भी असली और भावुक बनाता है।

महेश ने कहा, "दत्तू मुंबई से एक प्रेमी की तरह बात करता है, लेकिन मुंबई उससे एक जज की तरह पेश आती है।"

महेश ने कहा कि उन्होंने स्टेज पर मरीन ड्राइव या चमकते स्काईलाइन जैसे सीन दिखाने के बजाय शहर को आवाजों से जीवंत किया है। उन्होंने कहा, "इसमें लोकल ट्रेन के अनाउंसमेंट, ऑडिशन रूम की 'नेक्स्ट' पुकार, और बंद होते दरवाजों की आवाज है। स्टेज पर जानबूझकर खालीपन रखा गया है, क्योंकि मुंबई अक्सर यही देती है, बहुत सारी जगह, लेकिन अपनी जगह नहीं।"

महेश मांजरेकर और अनुभवी निर्माता अश्विन गिडवानी ने एजीपी वर्ल्ड के बैनर तले इस नाटक को तैयार किया है।

'एनिमल' अपनी कहानी के जरिए मुंबई की चकाचौंध के पीछे छिपी कड़वी हकीकत को बयां करेगी।

--आईएएनएस

 

 

